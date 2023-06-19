Відмінна особливість кухні на Галичині полягає не лише в її добірних стравах, а й у їх подачі. Ще здавна родини з покоління в покоління передають скатертини, порцеляновий посуд, столове срібло. Тут завжди панувала висока культура споживання їжі. На початку ХХ століття після вечері у багатьох помешканнях лунала музика.

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Кайзершмарн

Галицьку кухню полюбляли вельможі. Збереглися старовинні переписи, згідно з якими одну з відомих страв любив куштувати австрійський імператор Франц-Йосип. Нею була кайзершмарн – королівська яєчня.

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Сніданок короля / Ілюстративне фото Пані Стефа

Інгредієнти:

– 100 мілілітрів коньяку;

– 4 яйця;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 склянка борошна;

– 2 столові лодки родзинок;

– сіль, цукрова пудра до смаку;

– джем або свіжі ягоди до смаку.

Приготування:

Замочіть родзинки у коньяку та залиште на якийсь час.

Відділіть жовтки від білків.

Жовтки перетріть з 1 столовою ложкою цукру, пучкою солі.

В суміш всипте 1 склянку борошна та все акуратно перемішайте.

Білки збийте в окремій мисці і обережно введіть в яєчно-борошняну суміш. Найкраще перемішувати знизу вверх.

Відцідіть родзинки.

Суміш вилийте на пательню, а зверху викладіть 2 столові ложки родзинок.

Легко підсмажте на вершковому маслі до 5 хвилин.

Коли краї підрум’яняться – переверніть і продовжте смажити.

Наріжте на прямокутники і посипте цукровою пудрою.

Пажиброда

Львівські вірмени – це велика частина культури цього краю. Залишили вони слід і в гастрономії. Однієї з найвідоміших страв є суп пажиброда, у перекладі це означає "обпечена борода". Існує кілька версій походження цієї назви. За першою зупка була настільки апетитна, що її скоро з’їдають, що аж бороду обпікають. Згідно з іншою версією, капуста з ложки спадає бородою.

Час : 3 години

: 3 години Порцій:4

Неймовірний суп / Фото Пані Стефа

Інгредієнти:

розсіл:

– 700 грамів ягнятини на кісточці;

– пів селери;

– корінці пастернаку і петрушки;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 1 перчина солодкої паприки;

закришка:

– кілька пагонів естрагону;

– кілька гілочок чебрецю;

– шматок пори;

– кілька зубчиків часнику в лупині;

– плястерок корінця імбиру;

– лавровий листочок;

– англійський і чорний перець горошком до смаку.

для пажиброди:

– 1 середня капустина кель;

– 5 – 6 бараболь;

– 3 помідори;

– 1 велика морква;

– пів селери;

– пів пастернаку;

– корінець петрушки;

– шматочок пори;

– зеленина – естрагон, кріп, петрушка, пластівці чилі до смаку;

– ложка топленого масла.

Затирка

Кінза, естрагон, часник, суха м’ята, волоські горіхи, трішки солі і цитринового соку – все добре посікти ножем.

Приготування:

На сухій пательні обсмажте половинки цибулі, кружалка моркви і пів корінця пастернаку. Така підпечена городина дасть розсолу доброго смаку і запаху.

М’ясо вимийте, виберіть осколки костей та помістіть в холодну воду.

На великому вогні доведіть до кипіння.

Якщо буде піна, зніміть її і помістіть у бульйон підпечені цибулю, пастернак і моркву, звичайну моркву, пів селери, петрушку.

Залиште все мінімум на годину варитися на слабкому вогні.

Коли м’ясо приготується, вийміть його з води.

З кості відділіть м’ясо та поріжте на шматки, а розсіл перецідіть.

На топленому маслі зробіть засмажку з половини селери (нарізаної кубиками), великої моркви (нарізаною соломкою) петрушки, пів пастернаку і 2 цибулі.

В самому кінці трошки підцукруйте.

Кель наріжте тонкими довгими смужками, пору – кільцями. Картоплю – на грубі кубики.

Помідори – ошпарте, зніміть шкірку та наріжте кубиками.

Зварене і обібране з костомах м'ясо покладіть назад у бульйон.

Коли закипить – додайте засмажку, картоплю і за 5 хвилин – капусту і помідори.

Згодом посічену зелень, накрийте кришкою, вимкніть і дайте постояти пів години.

За той час дрібно посічіть пів зубчика часнику, трошки зеленини кінзи і естрагону, сушеної м’ятки.

Посічені інгредієнти, дрібку солі і краплю цитринового соку додайте просто в тарілку.

Цвіклі з хроном

Особливою закускою на Галичині є терті бурячки з хроном. Вони сюди завітали з ашкеназької кухні, в яку потрапили з німецької. Цю страву готують на великі свята – Великдень, Різдво або ж уродини.

Час : 3 години + 3 години, щоб настоялися

: 3 години + 3 години, щоб настоялися Порцій: 2

До святкового столу / Фото Пані Стефа

Інгредієнти:

– 400 грамів буряка;

– 2 – 3 столові ложки тертого хрону;

– 1 столова ложка оцету;

– пів чайної ложки солі;

– пів чайної ложки цукру.

Приготування:

Відваріть буряк та почистіть.

Натріть його на найдрібнішій терці.

Додайте хрін, сіль та цукор.

Розмішайте та поставте настоятися на кілька годин у холодильник.

Подавайте з улюбленими м’ясними стравами.

Фарширований короп (гефільте фіш)

Галичина стала осередком євреїв, саме тому кухня цього народу також вплинула на кулінарні смаки галичан. Фундаментальною і важливою стравою є гефільте фіш – фарширована риба. Вона подається холодною, що ідеально для шабату.

Час : 3 години

: 3 години Порцій:4

Інгредієнти:

– 1 короп;

– 3 цибулини;

– 2 морквини;

– 1 буряк;

– 1 – 2 яйця;

– 1 – 2 скибочки білого хліба;

– 2 лаврові листи;

– 7 – 8 горошин чорного перцю;

– 4 – 5 горошин запашного перцю;

– вода скільки забере;

– 1 столова ложка олії;

– чорний мелений перець до смаку;

– цукор до смаку;

– сіль до смаку.

Приготування:

Очистіть рибу від луски та видаліть плавці та зябра.

Зробіть акуратний надріз по черевці біля голови, випатрайте і промийте тушку холодною водою, після чого зніміть шкіру панчохою.

З внутрішньої поверхні шкіри, а також з хребта зріжте м'ясо та звільніть його від кісток.

Цибулю наріжте на пів кільця та обсмажте на олії до легкого зарум'янювання.

Рибну м'якоть, обсмажену цибулю і попередньо замочений у воді та відтиснутий хліб двічі проверніть через м'ясорубку.

Додайте до рибного фаршу яйця, підлийте трохи води.

Дайте спеції та добре перемішайте.

Підготовленою начинкою нафаршувати очищену шкіру, заповнюючи голову.

На дно каструлі викладіть нарізані кружальцями буряк та моркву, та поставте коропа.

Налийте стільки води, щоб вона повністю все вкрила, посоліть, додати трохи цукру.

Доведіть до кипіння, видаліть піну і варіть на повільному вогні 1,5 – 2 години.

За 15 хвилин до готовності додайте лавровий лист, чорний та запашний перець горошком.

Гарячу рибу викладіть на красивий таріль.

Можна прикрасити кружальцями моркви та залити процідженим бульйоном.

Андрути

Вважається, що автором класичного галицького смаколика є Оскар Пішінґер, спадкоємець знаменитого кондитера Леопольда Пішінґера. Саме він придумав та запатентував торт в 1880-х роках у Відні. Десь в той сам час в кулінарних книжках та записниках галицьких господинь з’являються його родичі – андрути.

Львівські андрути стали такою собі відповіддю віденському Пішінґеру.

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Старовинний смаколик / Фото Пані Стефа

Інгредієнти:

маса шоколадна:

– третина склянки цукру;

– 2,5 ложки какао;

– 3 яйця;

– 250 грамів масла;

– 1 столова ложка коньяку;

– 100 грамів мигдалевих горішків;

маса кокосова:

– 25 столових ложок молока жирності 3,2%;

– 80 грамів цукру-пудри;

– 200 грамів кокосової стружки;

– 200 грамів домашнього масла;

– 1 упаковка вафель.

Приготування: