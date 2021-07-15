Гастрономическая Одесса: блюда, которые необходимо попробовать
Источник:Gazeta.ua
Одесса – приморский город со своим особенным наречием, незабываемыми традициями и колоритными рынками. Жемчужиной одесской культуры является яркая кухня, которую должен попробовать каждый.
Аутентичные одесские блюда – это перекресток традиций украинской, еврейской, болгарской и других культур. Отдых в Одессе невозможно представить без характерных особенных блюд.
Читайте также Еда спецназначения: зачем нашему организму функциональные продукты
ФаршмакИнгредиенты:
Яблоки – 2 штуки
Масло – 75 граммов
Яйца –2 штуки
Грецкие орехи – 5 штук
Филе сельди – 2 штуки
Лук – 1 штука
Лимонный сок – 1 чайная ложка
Оливковое масло – 1 столовая ложка
Соль, перец – по своему вкусу
Сельдь необходимо дважды пропустить через мясорубку. Почистить яблоки, их также вместе с луком прокрутить через мясорубку. Соединить пюре из яблок и лука с рыбой. Отваренные яйца натереть на терке. Соединить фарш с яйцами, маслом, соком лимона, солью, перцем и грецкими орехами. Форшмак подавать политым оливковым маслом.
Жареная барабулькаИнгредиенты:
Барабулька – 1 килограмм
Мука – 3 столовые ложки
Масло – 3 столовые ложки
Соль, перец – по своему вкусу
Рыбу очистить от внутренностей и черной пленки. Смешать муку и специи, погрузить в них барабульку. Жарить рыбу на сковороде около 5 минут с одной стороны. Ароматное блюдо подавать с лимоном.
Вертута с яблокомИнгредиенты:
Тесто
Мука – 350 граммов
Масло – 75 граммов
Вода – 150 граммов
Яйцо – 1 штука
Соль, сахар – щепотка
Начинка
Яблоки – 500 граммов
Сахар – 150 граммов
Изюм – 40 г
Корица – 3 грамма
Приготовить вытяжное тесто. Разделить его на две части и сформировать шарики, после этого накрыть его и дать постоять около 1 часа. Почистить яблоки и нарезать их кубиками, добавить к ним сахар, изюм и корицу. Раскатать тесто. Смазать растопленным маслом, выложить с одного края яблоки и свернуть рулетом. Аккуратно завернуть края. Вертуту необходимо выпекать 20-40 минут при температуре 170 градусов Цельсия. За 10 минут до готовности смазать яйцом и посыпать сахаром.