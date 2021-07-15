Аутентичные одесские блюда – это перекресток традиций украинской, еврейской, болгарской и других культур. Отдых в Одессе невозможно представить без характерных особенных блюд.

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Фаршмак

Ингредиенты:

Яблоки – 2 штуки

Масло – 75 граммов

Яйца –2 штуки

Грецкие орехи – 5 штук

Филе сельди – 2 штуки

Лук – 1 штука

Лимонный сок – 1 чайная ложка

Оливковое масло – 1 столовая ложка

Соль, перец – по своему вкусу

Сельдь необходимо дважды пропустить через мясорубку. Почистить яблоки, их также вместе с луком прокрутить через мясорубку. Соединить пюре из яблок и лука с рыбой. Отваренные яйца натереть на терке. Соединить фарш с яйцами, маслом, соком лимона, солью, перцем и грецкими орехами. Форшмак подавать политым оливковым маслом. Душистая закуска / Фото Gazeta.ua

Жареная барабулька

Ингредиенты:

Барабулька – 1 килограмм

Мука – 3 столовые ложки

Масло – 3 столовые ложки

Соль, перец – по своему вкусу

Рыбу очистить от внутренностей и черной пленки. Смешать муку и специи, погрузить в них барабульку. Жарить рыбу на сковороде около 5 минут с одной стороны. Ароматное блюдо подавать с лимоном.

Одесский гастрономический колорит / Фото Gazeta.ua

Вертута с яблоком

Ингредиенты:

Тесто

Мука – 350 граммов

Масло – 75 граммов

Вода – 150 граммов

Яйцо – 1 штука

Соль, сахар – щепотка

Начинка

Яблоки – 500 граммов

Сахар – 150 граммов

Изюм – 40 г

Корица – 3 грамма

Приготовить вытяжное тесто. Разделить его на две части и сформировать шарики, после этого накрыть его и дать постоять около 1 часа. Почистить яблоки и нарезать их кубиками, добавить к ним сахар, изюм и корицу. Раскатать тесто. Смазать растопленным маслом, выложить с одного края яблоки и свернуть рулетом. Аккуратно завернуть края. Вертуту необходимо выпекать 20-40 минут при температуре 170 градусов Цельсия. За 10 минут до готовности смазать яйцом и посыпать сахаром.

Невероятный вкус / Фото Gazeta.ua