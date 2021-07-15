Аутентичные одесские блюда – это перекресток традиций украинской, еврейской, болгарской и других культур. Отдых в Одессе невозможно представить без характерных особенных блюд.
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Фаршмак
Сельдь необходимо дважды пропустить через мясорубку. Почистить яблоки, их также вместе с луком прокрутить через мясорубку. Соединить пюре из яблок и лука с рыбой. Отваренные яйца натереть на терке. Соединить фарш с яйцами, маслом, соком лимона, солью, перцем и грецкими орехами. Форшмак подавать политым оливковым маслом.Душистая закуска / Фото Gazeta.ua
Жареная барабулька
Рыбу очистить от внутренностей и черной пленки. Смешать муку и специи, погрузить в них барабульку. Жарить рыбу на сковороде около 5 минут с одной стороны. Ароматное блюдо подавать с лимоном.
Одесский гастрономический колорит / Фото Gazeta.ua
Вертута с яблоком
Приготовить вытяжное тесто. Разделить его на две части и сформировать шарики, после этого накрыть его и дать постоять около 1 часа. Почистить яблоки и нарезать их кубиками, добавить к ним сахар, изюм и корицу. Раскатать тесто. Смазать растопленным маслом, выложить с одного края яблоки и свернуть рулетом. Аккуратно завернуть края. Вертуту необходимо выпекать 20-40 минут при температуре 170 градусов Цельсия. За 10 минут до готовности смазать яйцом и посыпать сахаром.
Невероятный вкус / Фото Gazeta.ua