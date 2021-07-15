Автентичні одеські страви – це перехрестя традицій української, єврейської, болгарської та інших культур. Відпочинок в Одесі неможливо уявити без характерних особливих страв.

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Фаршмак

Інгредієнти:

Яблука – 2 штуки

Масло – 75 грамів

Яйця – 2 штуки

Волоські горіхи – 5 штук

Філе оселедця – 2 штуки

Цибуля – 1 штука

Лимонний сік – 1 чайна ложка

Оливкова олія – 1 столова ложка

Сіль, перець – до свого смаку

Оселедець необхідно двічі пропустити через м'ясорубку. Почистити яблука, їх також разом із цибулею прокрутити через м'ясорубку. З'єднати пюре з яблук та цибулі з рибою. Відварені яйця натерти на терці. З'єднати фарш із яйцями, маслом, соком лимона, сіллю, перцем та волоськими горіхами. Форшмак подавати политим оливковою олією.

Запашна закуска / Фото Gazeta.ua

Смажена барабулька

Інгредієнти:

Барабулька – 1 кілограм

Борошно – 3 столові ложки

Олія – 3 столові ложки

Сіль, перець – до свого смаку

Рибу очистити від нутрощів та чорної плівки. Змішати борошно й спеції, занурити в них барабульку. Смажити рибу на сковороді близько 5 хвилин з одного боку. Запашну страву подавати з лимоном.

Одеський гастрономічний колорит / Фото Gazeta.ua

Вертута з яблуком

Інгредієнти:

Тісто

Борошно – 350 грамів

Масло – 75 грамів

Вода – 150 грамів

Яйце – 1 штука

Сіль, цукор – дрібка

Начинка

Яблука – 500 грамів

Цукор – 150 грамів

Родзинки – 40 грамів

Кориця – 3 грами

Приготувати витяжне тісто. Розділити його на дві частини та сформувати кульки, після цього накрити його і дати постояти близько 1 години. Почистити яблука та нарізати їх кубиками, додати до них цукор, родзинки та корицю. Розкачати тісто. Змастити розтопленим маслом, викласти з одного краю яблука й скрутити рулетом. Акуратно загорнути краї. Вертуту необхідно випікати 20-40 хвилин при температурі 170 градусів Цельсія. За 10 хвилин до готовності змастити яйцем і посипати цукром.

Неймовірний смак / Фото Gazeta.ua