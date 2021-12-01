1 декабря – Национальный день жареных пирогов и День "Ешьте красные яблоки" в США.

2 декабря – Национальный день оладий.

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3 декабря – Национальный день мятного латте в США.

4 декабря – Национальный день печенья в США.

5 декабря – Национальный день еды с комфортом.

6 декабря – День гаспачо.

Гаспачо – блюдо испанской кухни, легкий холодный суп из перетертых в пюре свежих овощей.

7 декабря – Национальный день сахарной ваты в США.

8 декабря – День Брауни в США; Национальный день мексиканской булочки конча в США.

9 декабря – Национальный день кондитерских изделий в США.

10 декабря – Национальный день лагера в США.

11 декабря – Национальный день бублика и День колец из лапши в США.

12 декабря – Национальный день борьбы с амброзией в США.



Напиток какао / Фото Аппетит

13 декабря – День какао и Национальный день попкорна в США.

14 декабря – День ухи по-марсельски и Национальный день печенья и соуса в США.

15 декабря – Национальный день пряничных латте и Национальный день лимонного кекса в США.

16 декабря – День всего, что покрыто шоколадом; Национальный шоколадный день в США; Национальный день зеленого перца чили в США.

17 декабря – День кленового сиропа в США.

18 декабря – День жареного поросенка в США; Национальный день сыра Стилтон в Великобритании; Национальный день маффинов в Бразилии.

19 декабря – Национальный день леденцов и День овсяных кексов в США.

20 декабря – День напитка "Сангрия" в США.



Напиток Сангрия / Фото delish

21 декабря – Национальный день французских жареных креветок в США.

22 декабря – Национальный день хлеба с финиками и орехами в США.

23 декабря – Национальный день выпечки и День перечных орешков в США.

24 декабря – День напитка "Эгг-ног" в США.

Эгг-ног – сладкий напиток на основе сырых куриных яиц и молока.

25 декабря – Национальный день тыквенного пирога.

26 декабря – День карамельного тростника в США.



Напиток Эгг-ног / Фото health line

27 декабря – Национальный день фруктового пирога в США.

28 декабря – Национальный день коробки конфет в США.

29 декабря – Национальный день пряного супа с овощами и мясом в США.

30 декабря – Национальный день бекона и День пищевой соды в США.

31 декабря – Национальный день шампанского в США.