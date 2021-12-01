1 декабря – Национальный день жареных пирогов и День "Ешьте красные яблоки" в США.
2 декабря – Национальный день оладий.
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3 декабря – Национальный день мятного латте в США.
4 декабря – Национальный день печенья в США.
5 декабря – Национальный день еды с комфортом.
6 декабря – День гаспачо.
7 декабря – Национальный день сахарной ваты в США.
8 декабря – День Брауни в США; Национальный день мексиканской булочки конча в США.
9 декабря – Национальный день кондитерских изделий в США.
10 декабря – Национальный день лагера в США.
11 декабря – Национальный день бублика и День колец из лапши в США.
12 декабря – Национальный день борьбы с амброзией в США.
Напиток какао / Фото Аппетит
13 декабря – День какао и Национальный день попкорна в США.
14 декабря – День ухи по-марсельски и Национальный день печенья и соуса в США.
15 декабря – Национальный день пряничных латте и Национальный день лимонного кекса в США.
16 декабря – День всего, что покрыто шоколадом; Национальный шоколадный день в США; Национальный день зеленого перца чили в США.
17 декабря – День кленового сиропа в США.
18 декабря – День жареного поросенка в США; Национальный день сыра Стилтон в Великобритании; Национальный день маффинов в Бразилии.
19 декабря – Национальный день леденцов и День овсяных кексов в США.
20 декабря – День напитка "Сангрия" в США.
Напиток Сангрия / Фото delish
21 декабря – Национальный день французских жареных креветок в США.
22 декабря – Национальный день хлеба с финиками и орехами в США.
23 декабря – Национальный день выпечки и День перечных орешков в США.
24 декабря – День напитка "Эгг-ног" в США.
25 декабря – Национальный день тыквенного пирога.
26 декабря – День карамельного тростника в США.
Напиток Эгг-ног / Фото health line
27 декабря – Национальный день фруктового пирога в США.
28 декабря – Национальный день коробки конфет в США.
29 декабря – Национальный день пряного супа с овощами и мясом в США.
30 декабря – Национальный день бекона и День пищевой соды в США.
31 декабря – Национальный день шампанского в США.