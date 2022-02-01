1 февраля – Национальный день кейк-попсов, Национальный день черного шоколада в США.
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Фото Sally's baking addictions
2 февраля – Национальный день татер-той в США. День блинчиков.
3 февраля – Национальный день морковного торта в США.
4 февраля – Национальный день домашнего супа, Национальный день фаршированных грибов в США. День каши в Латвии.
5 февраля – Всемирный день арахисовой пасты Nutella. День шоколадного фондю в США.
Фото Oh my dish
6 февраля – Национальный день палочек для еды в США. День британского йоркширского пудинга.
7 февраля – Национальный день фетучини альфредо в США.
8 февраля – День замороженного йогурта, День пирожных с темной патокой, Национальный день любителя картофеля в США.
9 февраля – Национальный день пиццы в США. День мяса в Японии.
10 февраля – Национальный день любителей шоколадного пирожного брауни в США.
11 февраля – Национальный день мятных лепешек в США.
12 февраля – Национальный день пудинга с изюмом в США.
13 февраля – Национальный день тортеллини в США. Международный день шаурмы.
Фото Dimitras dishes
14 февраля – праздник виноградарей в Болгарии.
15 февраля – Национальный день жевательных драже в США.
16 февраля – Национальный день миндаля в США.
17 февраля – Национальный день кофе с молоком в США.
18 февраля – Всемирный день дегустации вина.
19 февраля – Национальный день мятного шоколада в США.
20 февраля – Национальный день вишневого пирога, Национальный день кексов в США.
21 февраля – День булочек с повидлом в США.
22 февраля – Национальный день коктейля "Маргарита" в США.
Фото The spruce eats
23 февраля – Национальный день бананового хлеба в США.
24 февраля – Всемирный день барменов. Национальный день чили, Национальный день начос (чипсов из кукурузных лепешек) в США.
25 февраля – Национальный день орехов в шоколаде, Национальный день супа клэм-чаудер в США.
26 февраля – Национальный день фисташек в США.
27 февраля – Национальный день клубники в США. Национальный день хачапури в Грузии.
28 февраля – Национальный день шоколадного суфле в США. Масленица.