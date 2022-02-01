1 лютого – Національний день кейк-попсів. Національний день чорного шоколаду в США.
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Фото Sally's baking addictions
2 лютого – Національний день татер той в США. День тонких млинців.
3 лютого – Національний день морквяного торта в США.
4 лютого – Національний день домашнього супу. Національний день фаршированих грибів в США. День каші в Латвії.
5 лютого – Всесвітній день нутели. День шоколадного фондю в США.
Фото Oh my dish
6 лютого – Національний день паличок для їжі в США. День британського йоркширського пудингу.
7 лютого – Національний день фетучіні альфредо в США.
8 лютого – День замороженого йогурту в США. День тістечок з чорної патоки. Національний день любителя картоплі в США.
9 лютого – Національний день піци. День м'яса в Японії.
10 лютого – Національний день любителів шоколадного тістечка брауні в США.
11 лютого – Національний день м'ятних коржів в США.
12 лютого – Національний день пудингу з родзинками.
13 лютого – Національний день тортеліні. Міжнародний день шаурми.
Фото Dimitras dishes
14 лютого – Свято виноградарів в Болгарії.
15 лютого – Національний день жувальних драже в США.
16 лютого – Національний день мигдалю в США.
17 лютого – Національний день кави з молоком в США.
18 лютого – Всесвітній день дегустації вина.
19 лютого – Національний день м'ятного шоколаду в США.
20 лютого – Національний день вишневого пирога. Національний день кексів в США.
21 лютого – День булочок з повидлом в США.
22 лютого – Національний день коктейлю Маргарита.
Фото The spruce eats
23 лютого – Національний день бананового хліба в США.
24 лютого – Всесвітній день барменів. Національний день чилі в США. Національний день чипсів тортилья в США.
25 лютого – Національний день горіхів в шоколаді. Національний день клем-чаудера в США.
26 лютого – Національний день фісташок в США.
27 лютого – Національний день полуниці. Національний день хачапурі в Грузії.
28 лютого – Національний день шоколадного суфле в США. Масляна.