1 лютого – Національний день кейк-попсів. Національний день чорного шоколаду в США.

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Кейк-попси – один з видів кондитерських виробів, який готують на солодкі весільні столи, або дитячі дні народження. Ззовні це кульки на тонких паличках вкриті шоколадом, а всередині – мінітортики з бісквітом та кремом.



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2 лютого – Національний день татер той в США. День тонких млинців.

Татер Той – це картопляні деруни по-американськи. З натертої картоплі формують циліндри, які смажать у фритюрі та подають як гарнір.

3 лютого – Національний день морквяного торта в США.

4 лютого – Національний день домашнього супу. Національний день фаршированих грибів в США. День каші в Латвії.

5 лютого – Всесвітній день нутели. День шоколадного фондю в США.



Фото Oh my dish

6 лютого – Національний день паличок для їжі в США. День британського йоркширського пудингу.

7 лютого – Національний день фетучіні альфредо в США.

8 лютого – День замороженого йогурту в США. День тістечок з чорної патоки. Національний день любителя картоплі в США.

9 лютого – Національний день піци. День м'яса в Японії.

10 лютого – Національний день любителів шоколадного тістечка брауні в США.

11 лютого – Національний день м'ятних коржів в США.

12 лютого – Національний день пудингу з родзинками.

13 лютого – Національний день тортеліні. Міжнародний день шаурми.



Фото Dimitras dishes

14 лютого – Свято виноградарів в Болгарії.

15 лютого – Національний день жувальних драже в США.

16 лютого – Національний день мигдалю в США.

17 лютого – Національний день кави з молоком в США.

18 лютого – Всесвітній день дегустації вина.

19 лютого – Національний день м'ятного шоколаду в США.

20 лютого – Національний день вишневого пирога. Національний день кексів в США.

21 лютого – День булочок з повидлом в США.

22 лютого – Національний день коктейлю Маргарита.



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23 лютого – Національний день бананового хліба в США.

24 лютого – Всесвітній день барменів. Національний день чилі в США. Національний день чипсів тортилья в США.

25 лютого – Національний день горіхів в шоколаді. Національний день клем-чаудера в США.

26 лютого – Національний день фісташок в США.

27 лютого – Національний день полуниці. Національний день хачапурі в Грузії.

28 лютого – Національний день шоколадного суфле в США. Масляна.