Гастрономические праздники в феврале: что и когда отмечают в мире

Новогодние праздники позади, но в феврале нас ждут новые вкусные события. А с ними – дополнительные поводы порадовать себя и семью, скажем, шаурмой или коктейлем "Маргарита".

1 февраля – Национальный день кейк-попсов, Национальный день черного шоколада в США.

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– покрытые шоколадом бисквитные мини-тортики на палочках. В США это обычная часть сладкого стола на свадебных банкетах и детских днях рождения.



Фото Sally's baking addictions

2 февраля – Национальный день татер-той в США. День блинчиков.

– картофельные драники по-американски. Из тертого картофеля формируют цилиндры, жарят во фритюре и подают как гарнир.

3 февраля – Национальный день морковного торта в США.

4 февраля – Национальный день домашнего супа, Национальный день фаршированных грибов в США. День каши в Латвии.

5 февраля – Всемирный день арахисовой пасты Nutella. День шоколадного фондю в США.



Фото Oh my dish

6 февраля – Национальный день палочек для еды в США. День британского йоркширского пудинга.

7 февраля – Национальный день фетучини альфредо в США.

8 февраля – День замороженного йогурта, День пирожных с темной патокой, Национальный день любителя картофеля в США.

9 февраля – Национальный день пиццы в США. День мяса в Японии.

10 февраля – Национальный день любителей шоколадного пирожного брауни в США.

11 февраля – Национальный день мятных лепешек в США.

12 февраля – Национальный день пудинга с изюмом в США.

13 февраля – Национальный день тортеллини в США. Международный день шаурмы.



Фото Dimitras dishes

14 февраля – праздник виноградарей в Болгарии.

15 февраля – Национальный день жевательных драже в США.

16 февраля – Национальный день миндаля в США.

17 февраля – Национальный день кофе с молоком в США.

18 февраля – Всемирный день дегустации вина.

19 февраля – Национальный день мятного шоколада в США.

20 февраля – Национальный день вишневого пирога, Национальный день кексов в США.

21 февраля – День булочек с повидлом в США.

22 февраля – Национальный день коктейля "Маргарита" в США.



Фото The spruce eats

23 февраля – Национальный день бананового хлеба в США.

24 февраля – Всемирный день барменов. Национальный день чили, Национальный день начос (чипсов из кукурузных лепешек) в США.

25 февраля – Национальный день орехов в шоколаде, Национальный день супа клэм-чаудер в США.

26 февраля – Национальный день фисташек в США.

27 февраля – Национальный день клубники в США. Национальный день хачапури в Грузии.

28 февраля – Национальный день шоколадного суфле в США. Масленица.