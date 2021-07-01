1 июля – Национальный день имбирного печенья. День креативного мороженого в США.
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Имбирное печенье Единорог / Фото Крафта
2 июля – День ликера "Анисетт" в США.
3 июля – День шоколадных вафель в США.
4 июля – День груши в Японии. День салата "Цезарь" в США.
Салат "Цезарь" / Фото Тһе spruce eats
5 июля – Национальный день пирога с яблочной начинкой в США.
6 июля – Национальный день жареной курицы в США (неофициальный кулинарный праздник).
7 июля – Международный день шоколада. Национальный день клубничного санди. Национальный день пончика в США. День макарон в США.
8 июля – Национальный день шоколада с миндалем. Национальный день фруктового мороженого в США.
Клубничное Санди / Фото Пинтерест
9 июля – Национальный день сахарного печенья в США.
10 июля – День натто в Японии. День коктейля "Пина Колада". День сбора черники в США.
11 июля – Национальный день черничного маффина. Национальный день мохито в США. Всемирный день шоколада. День рыбака.
Натто / фото Гранд кулинар
12 июля – День пеканового пирога в США.
13 июля – День картофеля фри в США.
14 июля – Национальный день ликера Гран Марни в США.
15 июля – Национальный день пудинга из тапиоки. Национальный день мармеладных червячков в США.
16 июля – День оладий из кукурузы в США.
17 июля – Национальный день персикового мороженого в США.
Хот-дог / Фото Кукпад
18 июля – День хот-дога.
19 июля – День коктейля "Дайкири" в США.
20 июля – Международный день торта. Национальный день леденцов на палочке. Национальный день печенья с предсказаниями в США.
21 июля – Национальный день вредной пищи.
22 июля – Национальный день приготовления пануччи в США.
23 июля – Национальный день ванильного мороженого в США.
Пануччи / Фото Марта Стюарт
24 июля – День текилы в США.
25 июля – День кулинаров Америки.
26 июля – Национальный день бублика. День кофейного молочного коктейля в США.
27 июля – Национальный день шотландского виски. День острого хот-дога. День крем-брюле в США.
28 июля – День молочного шоколада. Национальный день гамбургера в США.
29 июля – Национальный день лазаньи. День куриных крылышек в США.
Лазанья / Фото San Remo
30 июля – Национальный день чизкейка в США.
31 июля – Национальный день малинового торта.