1 июля – Национальный день имбирного печенья. День креативного мороженого в США.

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Имбирное печенье Единорог / Фото Крафта

2 июля – День ликера "Анисетт" в США.

3 июля – День шоколадных вафель в США.

4 июля – День груши в Японии. День салата "Цезарь" в США.



Салат "Цезарь" / Фото Тһе spruce eats

5 июля – Национальный день пирога с яблочной начинкой в США.

6 июля – Национальный день жареной курицы в США (неофициальный кулинарный праздник).

7 июля – Международный день шоколада. Национальный день клубничного санди. Национальный день пончика в США. День макарон в США.

Санди – оригинальный и вкусный десерт на основе мороженого ягод или фруктов.

8 июля – Национальный день шоколада с миндалем. Национальный день фруктового мороженого в США.



Клубничное Санди / Фото Пинтерест

9 июля – Национальный день сахарного печенья в США.

10 июля – День натто в Японии. День коктейля "Пина Колада". День сбора черники в США.

Натто – традиционное японское блюдо из ферментированных соевых бобов.

11 июля – Национальный день черничного маффина. Национальный день мохито в США. Всемирный день шоколада. День рыбака.



Натто / фото Гранд кулинар

12 июля – День пеканового пирога в США.

13 июля – День картофеля фри в США.

14 июля – Национальный день ликера Гран Марни в США.

15 июля – Национальный день пудинга из тапиоки. Национальный день мармеладных червячков в США.

16 июля – День оладий из кукурузы в США.

17 июля – Национальный день персикового мороженого в США.



Хот-дог / Фото Кукпад

18 июля – День хот-дога.

19 июля – День коктейля "Дайкири" в США.

20 июля – Международный день торта. Национальный день леденцов на палочке. Национальный день печенья с предсказаниями в США.

21 июля – Национальный день вредной пищи.

22 июля – Национальный день приготовления пануччи в США.

Пануччи – это сладкие конфеты приготовленные из коричневого сахара, сливочного масла и молока.

23 июля – Национальный день ванильного мороженого в США.



Пануччи / Фото Марта Стюарт

24 июля – День текилы в США.

25 июля – День кулинаров Америки.

26 июля – Национальный день бублика. День кофейного молочного коктейля в США.

27 июля – Национальный день шотландского виски. День острого хот-дога. День крем-брюле в США.

28 июля – День молочного шоколада. Национальный день гамбургера в США.

29 июля – Национальный день лазаньи. День куриных крылышек в США.



Лазанья / Фото San Remo

30 июля – Национальный день чизкейка в США.

31 июля – Национальный день малинового торта.