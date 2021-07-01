1 липня – Національний день імбирного печива. День креативного морозива в США.
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Імбирне печиво Єдиноріг / Фото Крафта
2 липня – День лікеру "Анісетт" в США.
3 липня – День шоколадних вафель в США.
4 липня – День груші в Японії. День салату "Цезар" в США.
Салат "Цезар" / Фото Тhe spruce eats
5 липня – Національний день пирога з яблучною начинкою в США.
6 липня – Національний день смаженої курки в США (неофіційне кулінарне свято).
7 липня – Міжнародний день шоколаду. Національний день полуничного санді. Національний день пончика в США. День макаронів в США.
8 липня – Національний день шоколаду з мигдалем. Національний день фруктового морозива в США.
Полуничне санді / Фото Пінтерест
9 липня – Національний день цукрового печива в США.
10 липня – День натто в Японії. День коктейлю "Піна Колада". День збору чорниці в США.
11 липня – Національний день чорничного мафіна. Національний день мохіто в США. Всесвітній день шоколаду. День рибалки.
Натто / Фото Гранд кулінар
12 липня – День пеканового пирога в США.
13 липня – День картоплі фрі в США.
14 липня – Національний день лікеру Гран Марні в США.
15 липня – Національний день пудингу з тапіоки. Національний день мармеладних черв'ячків в США.
16 липня – День оладок з кукурудзи в США.
17 липня – Національний день персикового морозива в США.
Хот-дог / Фото Кукпад
18 липня – День хот-дога.
19 липня – День коктейлю "Дайкірі" в США.
20 липня – Міжнародний день торта. Національний день льодяників на паличці. Національний день печива з передбаченнями в США.
21 липня – Національний день шкідливої їжі.
22 липня – Національний день приготування пануччі в США.
23 липня – Національний день ванільного морозива в США.
Пануччі / Фото Марта Стюарт
24 липня – День текіли в США.
25 липня – День кулінарів Америки.
26 липня – Національний день бублика. День кавового молочного коктейлю в США.
27 липня – Національний день шотландського віскі. День гострого хот-дога. День крем-брюле в США.
28 липня – День молочного шоколаду. Національний день гамбургера в США.
29 липня – Національний день лазаньї. День курячих крилець в США.
Лазанья / Фото San Remo
30 липня – Національний день чизкейка в США.
31 липня – Національний день малинового торта.