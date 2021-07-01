1 липня – Національний день імбирного печива. День креативного морозива в США.

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Імбирне печиво Єдиноріг / Фото Крафта

2 липня – День лікеру "Анісетт" в США.

3 липня – День шоколадних вафель в США.

4 липня – День груші в Японії. День салату "Цезар" в США.



Салат "Цезар" / Фото Тhe spruce eats

5 липня – Національний день пирога з яблучною начинкою в США.

6 липня – Національний день смаженої курки в США (неофіційне кулінарне свято).

7 липня – Міжнародний день шоколаду. Національний день полуничного санді. Національний день пончика в США. День макаронів в США.

Санді – оригінальний та смачний десерт на основі морозива ягід або фруктів.

8 липня – Національний день шоколаду з мигдалем. Національний день фруктового морозива в США.



Полуничне санді / Фото Пінтерест

9 липня – Національний день цукрового печива в США.

10 липня – День натто в Японії. День коктейлю "Піна Колада". День збору чорниці в США.

Натто – традиційна японська страва з ферментованих соєвих бобів.

11 липня – Національний день чорничного мафіна. Національний день мохіто в США. Всесвітній день шоколаду. День рибалки.



Натто / Фото Гранд кулінар

12 липня – День пеканового пирога в США.

13 липня – День картоплі фрі в США.

14 липня – Національний день лікеру Гран Марні в США.

15 липня – Національний день пудингу з тапіоки. Національний день мармеладних черв'ячків в США.

16 липня – День оладок з кукурудзи в США.

17 липня – Національний день персикового морозива в США.



Хот-дог / Фото Кукпад

18 липня – День хот-дога.

19 липня – День коктейлю "Дайкірі" в США.

20 липня – Міжнародний день торта. Національний день льодяників на паличці. Національний день печива з передбаченнями в США.

21 липня – Національний день шкідливої їжі.

22 липня – Національний день приготування пануччі в США.

Пануччі – це солодкі цукерки приготовані з коричневого цукру, вершкового масла та молока.

23 липня – Національний день ванільного морозива в США.



Пануччі / Фото Марта Стюарт

24 липня – День текіли в США.

25 липня – День кулінарів Америки.

26 липня – Національний день бублика. День кавового молочного коктейлю в США.

27 липня – Національний день шотландського віскі. День гострого хот-дога. День крем-брюле в США.

28 липня – День молочного шоколаду. Національний день гамбургера в США.

29 липня – Національний день лазаньї. День курячих крилець в США.



Лазанья / Фото San Remo

30 липня – Національний день чизкейка в США.

31 липня – Національний день малинового торта.