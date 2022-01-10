10 января – День черного шоколада.
11 января – Национальный день молока в США. День немецких яблок.
12 января – Национальный день марципана. День куриного карри. Национальный день глазированных пончиков в США.
Читайте также Когда вкусно всем: 3 легких рецепта сытных завтраков для себя и родных
13 января – Национальный день без глютена. Национальный день персика Мельба в США.
14 января – Национальный день горячей пастромы в США.
Пастрома / Фото i am a food blog
15 января – Национальный день клубничного мороженого. Национальный день свежевыжатого сока в США. Национальный день напитка из чайного гриба (комбуча) в США.
Комбуча / Фото bound by food
16 января – Международный день горячей и острой пищи.
17 января – Национальный день горячего ромового напитка в США.
18 января – Национальный день кофе для гурманов. День утки по-пекински в США.
19 января – Национальный день попкорна в США.
20 января – Национальный день любителей сыра в США и Великобритании. Национальный день ириски, покрытой орешками в США.
21 января – Национальный день гранолы. Национальный день клэма-чаудера в США.
22 января – Национальный день светлого брауни. Национальный день южной кухни в США.
23 января – Национальный день пирогов в США. День пирожка.
24 января – Национальный день арахисового масла. День лобстера Термидора в США.
Лобстер Термидор / Фото The spruce eats
25 января – Национальный день питания в Индонезии. Национальный день ирландского кофе в США.
26 января – Национальный день конфет с арахисом в США.
27 января – Национальный день шоколадного кекса в США.
28 января – Национальный день черничных оладий в США.
29 января – Национальный день кукурузных чипсов в США.
30 января – Национальный день круассанов в США.
31 января – Национальный день горячего шоколада в США.