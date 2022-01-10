10 січня – День чорного шоколаду.
11 січня – Національний день молока в США. День німецьких яблук.
12 січня – Національний день марципану. День курячого карі. Національний день глазурованих пончиків в США.
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13 січня – Національний день без глютену. Національний день персика мельба в США.
14 січня – Національний день гарячої пастроми в США.
Пастрома / Фото i am a food blog
15 січня – Національний день полуничного морозива. Національний день свіжовичавленого соку в США. Національний день напою з чайного гриба (комбуча) в США.
Комбуча / Фото bound by food
16 січня – Міжнародний день гарячої та гострої їжі.
17 січня – Національний день гарячого ромового напою в США.
18 січня – Національний день кави для гурманів. День качки по-пекінськи в США.
19 січня – Національний день попкорну в США.
20 січня – Національний день любителів сиру в США і Великобританії. Національний день іриски, покритої горішками в США.
21 січня – Національний день ґраноли. Національний день клем чаудера в США.
22 січня – Національний день світлого брауні. Національний день південної кухні в США.
23 січня – Національний день пирогів в США. День пиріжка.
24 січня – Національний день арахісового масла. День лобстера термідора в США.
Лобстер Термідор / Фото The spruce eats
25 січня – Національний день харчування в Індонезії. Національний день ірландської кави в США.
26 січня – Національний день цукерок з арахісом в США.
27 січня – Національний день шоколадного кексу в США.
28 січня – Національний день чорничних оладок в США.
29 січня – Національний день кукурудзяних чипсів в США.
30 січня – Національний день круасанів в США.
31 січня – Національний день гарячого шоколаду в США.