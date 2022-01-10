Гастрономические праздники в январе: что и когда отмечают в мире

Предлагаем вам список вкусных событий января 2022 года. Теперь у вас будут дополнительные основания радовать себя и семью, скажем, глазированными пончиками или горячим шоколадом. – Вкусно 24

10 января – День черного шоколада.

11 января – Национальный день молока в США. День немецких яблок.

12 января – Национальный день марципана. День куриного карри. Национальный день глазированных пончиков в США.

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13 января – Национальный день без глютена. Национальный день персика Мельба в США.

14 января – Национальный день горячей пастромы в США.

Пастрома / Фото i am a food blog

– мясной деликатес из говядины. Блюдо еврейской кухни Молдавии и Румынии, предположительно тюркского происхождения.

15 января – Национальный день клубничного мороженого. Национальный день свежевыжатого сока в США. Национальный день напитка из чайного гриба (комбуча) в США.

Комбуча / Фото bound by food

– натуральный ферментированный напиток из чайного гриба. Впервые его приготовили в Китае, впоследствии он стал популярным во всем мире.

16 января – Международный день горячей и острой пищи.

17 января – Национальный день горячего ромового напитка в США.

18 января – Национальный день кофе для гурманов. День утки по-пекински в США.

19 января – Национальный день попкорна в США.

20 января – Национальный день любителей сыра в США и Великобритании. Национальный день ириски, покрытой орешками в США.

21 января – Национальный день гранолы. Национальный день клэма-чаудера в США.

22 января – Национальный день светлого брауни. Национальный день южной кухни в США.

23 января – Национальный день пирогов в США. День пирожка.

24 января – Национальный день арахисового масла. День лобстера Термидора в США.

Лобстер Термидор / Фото The spruce eats

– французское блюдо, которое состоит из сливочной смеси, отварного мяса омара, яичных желтков и бренди. Этими ингредиентами фаршируют раковину омара, запекают в духовке с хрустящей сырной корочкой.

25 января – Национальный день питания в Индонезии. Национальный день ирландского кофе в США.

26 января – Национальный день конфет с арахисом в США.

27 января – Национальный день шоколадного кекса в США.

28 января – Национальный день черничных оладий в США.

29 января – Национальный день кукурузных чипсов в США.

30 января – Национальный день круассанов в США.

31 января – Национальный день горячего шоколада в США.