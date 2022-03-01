Гастрономические праздники в марте: что и когда отмечают в мире
Источник:Ділова мова
В первый месяц весны нас ждут новые вкусные события. У нас будут дополнительные поводы порадовать себя и семью, скажем, луковым супом или куриными фрикадельками.
1 марта – День пива в Исландии. Национальный день свиньи, День фруктового компота, Национальный день любителей арахисового масла в США. Время чашечки чая в Великобритании. Луна здорового питания в Канаде и США.
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2 марта – День булочки с повидлом. Национальный день пирога с банановым кремом в США.
3 марта – Национальный день мясного ассорти. День глинтвейна.
4 марта – Национальный день закусок в США.
5 марта – Национальный день сырных палочек, День абсента в США.
6 марта – Национальный день печенья Oreo в США, Национальный день замороженных продуктов в США.
7 марта – Национальный день злаков.
8 марта – Национальный день лукового супа во Франции.
9 марта – Национальный день фрикадельки, Национальный день крабового мяса в США.
10 марта – Национальный день соуса ранч в США.
11 марта – День овсяных вафель с орехами в США.
12 марта – Национальный день Milky Way в США. Национальный день запеченных морских расчесок в США.
13 марта – Национальный день куриного супа с лапшой, День кокосового торта в США.
14 марта – Национальный день картофельных чипсов в США.
15 марта – Национальный день любителей арахиса в США.
16 марта – Национальный день блюд по артишоку в США.
17 марта – Национальный день ирландской еды в США.
Фото Taste of home
18 марта – Национальный день бутербродов "Неряха Джо". Национальный день блинов в Нидерландах.Неряха Джо – это бутерброд, состоящий из говяжьего фарша, лука, томатного соуса, вустерского соуса. Его подают на булочке для гамбургеров.
19 марта – Национальный день шоколадной карамели. День птицы в США. Национальный день корн-доги в США.
20 марта – Национальный день равиоли в США. Международный день без мяса. Международный день макароны.Макарон – французское кондитерское изделие из яичных белков, сахара и молотого миндаля. Обычно делается в форме двойного печенья с прослойкой из крема или варенья.
21 марта – Национальный день французского хлеба. Национальный день хрустящего тако в США.
23 марта – Национальный день чипсов с соусом.
24 марта – Национальный день изюма в шоколаде в США.
25 марта – День вафли в Швеции. Международный день вафель.
26 марта – Национальный день нуги. Национальный день шпината в США.
27 марта – Международный день виски. День испанской паэльи.
28 марта – Национальный день торта "Черный лес" в США.
29 марта – Национальный день шифонового бисквита в США.
30 марта – Национальный день курицы гриль.
31 марта – Национальный день устриц, Национальный день моллюсков в США. День тако в Мексике. Национальный день варенья в Великобритании.