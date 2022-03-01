1 березня – День пива в Ісландії. Національний день свині. День фруктового компоту. Національний день любителів арахісового масла в США. Час для чашечки чаю в Великобританії. Місяць здорового харчування в Канаді та США.
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2 березня – День булочки з повидлом. Національний день пирога з банановим кремом в США.
3 березня – Національний день м'ясного асорті. День глінтвейну.
4 березня – Національний день закусок в США.
5 березня – Національний день сирних паличок. День абсенту в США.
6 березня – Національний день печива Орео в США. Національний день заморожених продуктів в США.
7 березня – Національний день злаків.
8 березня – Національний день цибулевого супу у Франції.
9 березня – Національний день фрикадельки. Національний день крабового м'яса в США.
10 березня – Національний день соусу ранч в США.
11 березня – День вівсяних вафель з горіхами в США.
12 березня – Національний день Milky Way в США. Національний день запечених морських гребінців в США.
13 березня – Національний день курячого супу з локшиною. День кокосового торта в США.
14 березня – Національний день картопляних чипсів в США.
15 березня – Національний день любителів арахісу в США.
16 березня – Національний день страв з артишоку в США.
17 березня – Національний день ірландської їжі в США.
Фото Taste of home
18 березня – Національний день бутербродів "неохайний Джо". Національний день млинців в Нідерландах.
19 березня – Національний день шоколадної карамелі. День птиці в США. Національний день корн-дога в США.
20 березня – Національний день равіолі в США. Міжнародний день без м'яса. Міжнародний день макарон.
21 березня – Національний день французького хліба. Національний день хрусткого тако в США.
23 березня – Національний день чипсів з соусом.
24 березня – Національний день родзинок в шоколаді в США.
25 березня – День вафлі у Швеції. Міжнародний день вафель.
26 березня – Національний день нуги. Національний день шпинату в США.
27 березня – Міжнародний день віскі. День іспанської паельї.
28 березня – Національний день торта "Чорний ліс" в США.
29 березня – Національний день шифонового бісквіта в США.
30 березня – Національний день курки-гриль.
31 березня – Національний день устриць. Національний день молюсків в США. День тако в Мексиці. Національний день варення в Великобританії.