1 березня – День пива в Ісландії. Національний день свині. День фруктового компоту. Національний день любителів арахісового масла в США. Час для чашечки чаю в Великобританії. Місяць здорового харчування в Канаді та США.

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2 березня – День булочки з повидлом. Національний день пирога з банановим кремом в США.

3 березня – Національний день м'ясного асорті. День глінтвейну.

4 березня – Національний день закусок в США.

5 березня – Національний день сирних паличок. День абсенту в США.

6 березня – Національний день печива Орео в США. Національний день заморожених продуктів в США.

7 березня – Національний день злаків.

8 березня – Національний день цибулевого супу у Франції.

9 березня – Національний день фрикадельки. Національний день крабового м'яса в США.

10 березня – Національний день соусу ранч в США.

11 березня – День вівсяних вафель з горіхами в США.

12 березня – Національний день Milky Way в США. Національний день запечених морських гребінців в США.

13 березня – Національний день курячого супу з локшиною. День кокосового торта в США.

14 березня – Національний день картопляних чипсів в США.

15 березня – Національний день любителів арахісу в США.

16 березня – Національний день страв з артишоку в США.

17 березня – Національний день ірландської їжі в США.



Фото Taste of home

18 березня – Національний день бутербродів "неохайний Джо". Національний день млинців в Нідерландах.

Неохайний Джо – це бутерброд, який складається з яловичого фаршу, цибулі, томатного соусу, вустерського соусу. Його подають на булочці для гамбургерів.

19 березня – Національний день шоколадної карамелі. День птиці в США. Національний день корн-дога в США.

20 березня – Національний день равіолі в США. Міжнародний день без м'яса. Міжнародний день макарон.

Макарон – французький кондитерський виріб з яєчних білків, цукру і меленого мигдалю. Зазвичай робиться у формі печива, між двома шарами кладуть крем або варення.

21 березня – Національний день французького хліба. Національний день хрусткого тако в США.

23 березня – Національний день чипсів з соусом.

24 березня – Національний день родзинок в шоколаді в США.

25 березня – День вафлі у Швеції. Міжнародний день вафель.

26 березня – Національний день нуги. Національний день шпинату в США.

27 березня – Міжнародний день віскі. День іспанської паельї.

28 березня – Національний день торта "Чорний ліс" в США.

29 березня – Національний день шифонового бісквіта в США.

30 березня – Національний день курки-гриль.

31 березня – Національний день устриць. Національний день молюсків в США. День тако в Мексиці. Національний день варення в Великобританії.