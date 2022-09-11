9 сентября – Национальный день перечного стейка в США. Национальный день шницеля по-венски в США. Национальный день кофе в Коста-Рике.

Читайте также Вкусно, как дома: эксклюзивная линейка "Наша Ряба Аппетитная" от шефа Алика Мкртчяна

10 сентября – День полуфабрикатов в США.

11 сентября – День пряных булочек с крестом в США.

12 сентября – Национальный день молочно-шоколадного коктейля в США.

13 сентября – Американский день шоколада. Национальный день алкогольного напитка кашаса в Бразилии. Национальный день арахиса в США.

Кашаса – крепкий алкогольный напиток, получаемый путем дистилляции чистого экстракта сахарного тростника – 39-40 градусов. В некоторых странах называется Бразильский ром.

14 сентября – День пончиков с кремом. День сэндвича "Субмарина" в США.



Сэндвич Субмарина / Фото CD Kitchen

15 сентября – Национальный день двойного чизбургера. День мятного ликера. День Лингуини в США. Национальный день творожных тостов в США

Лингуини или Лингвинетте – классические итальянские макаронные изделия большого формата родом из региона Кампания.

16 сентября – Национальный день Гуакамоле. Национальный день хлеба с корицей и изюмом в США. Международный день Гренаша.

17 сентября – День яблок в тесте и Национальный день сэндвича Монте-Кристо в США. Международный день испанского лайма.

18 сентября – Национальный день чизбургера в США.

19 сентября – Национальный день кофе в Ирландии. День карамельного пудинга в США.

20 сентября – Национальный день кофе в Монголии. Национальный день рома в США. Национальный день пиццы с пепперони в США. Национальный день гьодза или День японских жареных пельменей в Великобритании.

21 сентября – Национальный день подсолнечника в ЮАР. День печенья с пеканом в США.



Печенье с пеканом / Фото Spatulla Desserts

22 сентября – День белого шоколада. Национальный день мороженого на конусе в США. Международный день смешанных ягодных мафинов.

23 сентября – Национальный день мороженого в Бразилии. Гастрономия во Франции.

24 сентября – Национальный день вишневого трайфла в США.

25 сентября – День кари за 10 иен в Японии.

26 сентября – Национальный день блинов в США. Национальный день пирога с лаймом в США. Национальный день пельменей в США.

27 сентября – Национальный день шоколадного молока в США. Национальный день тушеной говядины в США.

28 сентября – Национальный день кофе в Швейцарии. Национальный день клубничного кремового пирога. Международный день поке.

29 сентября – Национальный день кофе (Соединенные Штаты, Канада, Англия, Австралия, Австрия, Бельгия, Эфиопия, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Малайзия, Мехико, Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, Шотландия, Румыния, Словакия, Юг Швеция, Тайвань).

30 сентября – Национальный день жевательной резинки в США. День горячего яблочного сидра со специями в США. День оливкового масла Extra Virgin. День германского бутерброда.