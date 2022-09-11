9 сентября – Национальный день перечного стейка в США. Национальный день шницеля по-венски в США. Национальный день кофе в Коста-Рике.
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10 сентября – День полуфабрикатов в США.
11 сентября – День пряных булочек с крестом в США.
12 сентября – Национальный день молочно-шоколадного коктейля в США.
13 сентября – Американский день шоколада. Национальный день алкогольного напитка кашаса в Бразилии. Национальный день арахиса в США.
14 сентября – День пончиков с кремом. День сэндвича "Субмарина" в США.
Сэндвич Субмарина / Фото CD Kitchen
15 сентября – Национальный день двойного чизбургера. День мятного ликера. День Лингуини в США. Национальный день творожных тостов в США
16 сентября – Национальный день Гуакамоле. Национальный день хлеба с корицей и изюмом в США. Международный день Гренаша.
17 сентября – День яблок в тесте и Национальный день сэндвича Монте-Кристо в США. Международный день испанского лайма.
18 сентября – Национальный день чизбургера в США.
19 сентября – Национальный день кофе в Ирландии. День карамельного пудинга в США.
20 сентября – Национальный день кофе в Монголии. Национальный день рома в США. Национальный день пиццы с пепперони в США. Национальный день гьодза или День японских жареных пельменей в Великобритании.
21 сентября – Национальный день подсолнечника в ЮАР. День печенья с пеканом в США.
Печенье с пеканом / Фото Spatulla Desserts
22 сентября – День белого шоколада. Национальный день мороженого на конусе в США. Международный день смешанных ягодных мафинов.
23 сентября – Национальный день мороженого в Бразилии. Гастрономия во Франции.
24 сентября – Национальный день вишневого трайфла в США.
25 сентября – День кари за 10 иен в Японии.
26 сентября – Национальный день блинов в США. Национальный день пирога с лаймом в США. Национальный день пельменей в США.
27 сентября – Национальный день шоколадного молока в США. Национальный день тушеной говядины в США.
28 сентября – Национальный день кофе в Швейцарии. Национальный день клубничного кремового пирога. Международный день поке.
29 сентября – Национальный день кофе (Соединенные Штаты, Канада, Англия, Австралия, Австрия, Бельгия, Эфиопия, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Малайзия, Мехико, Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, Шотландия, Румыния, Словакия, Юг Швеция, Тайвань).
30 сентября – Национальный день жевательной резинки в США. День горячего яблочного сидра со специями в США. День оливкового масла Extra Virgin. День германского бутерброда.