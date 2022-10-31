Празднующие в последний месяц осени: гастрономический календарь ноября
Источник:Деловой язык
Осень подходит к концу, впереди холодная зима. Чтобы провести последний месяц осени – ноябрь, мы предлагаем как следует отпраздновать гастрономические праздники этого месяца.
Открывает месяц День вегана, а завершает День благодарения. Чтобы вы всегда шли в ногу со временем и не пропускали ни одного гастропраздника – мы собрали его в материале.
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Гастрономический календарь ноября
1 ноября – Национальный день паштета и Национальный день уксуса в США. Национальный день жареных моллюсков в США; Национальный день суши в США; День вегана.
2 ноября – День острых фаршированных яиц в США; Национальный день здорового питания в США.
3 ноября – Национальный день сэндвича в США.
4 ноября – Национальный день конфет в США.
5 ноября – Национальный день китайской еды на вынос в США; Национальный день пончики в США.
6 ноября – Национальный день начос в США.
7 ноября – Национальный день горького шоколада с миндалем в США; Международный день Мерло; Национальный день торта Кладкака в Швеции; День холодца.
8 ноября – Национальный день капучино в США.
9 ноября – Национальный день греческого йогурта в США; День британского пудинга.
10 ноября – Национальный день ванильных кексов в США; Национальный день пшеницы в Бразилии; Всемирный день курицы.
11 ноября – День Pocky & Pretz в Японии.Pocky & Pretz – длинные тонкие бисквиты, представляющие повторяющееся число 1 и числовую дату, то есть 11-й день 11-го месяца. Это юбилейный день японской Ассоциации Nihon Kinenbi Kyoukai.
12 ноября – День куриного супа для души в США.
13 ноября – День виноградаря и винодела.
14 ноября – День консервации в США; Национальный день острого гуакамоле в США; Национальный день жареного на ужин в Великобритании.
Pocky & Pretz / Фото Fun Japan
15 ноября – Международный день сыра и хлеба.
16 ноября – День фаст-фуда в США.
17 ноября – Международный день вина Божоле; Международный день любителей пива Гозе.
18 ноября – Национальный день яблочного сидра в США и некоторых частях Канады.
19 ноября – Национальный день супа в Германии; Национальный день макиато в США.
20 ноября – День сливочной помадки с арахисовым маслом в США.
21 ноября – Национальный день коврижек в США; Национальный день фарша в США; День жареной курицы в Японии; Всемирный день рыболовства.
22 ноября – Национальный день клюквы в США; День кимчи в Корее; Международный день кимчи.
23 ноября – Национальный день эспрессо в США.
24 ноября – Национальный день сардин в США; День благодарения.
25 ноября – День домашней кухни.
26 ноября – Национальный день молока в Индии.
27 ноября – Национальный день баварского кремового пирога в США; Международный день Лакса в Дарвине, Австралия.
28 ноября – День тостов по-французски в США.
29 ноября – Национальный день лимонного кремового пирога и День рисового пирога в США.
30 ноября – Национальный день мусса в США.