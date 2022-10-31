Открывает месяц День вегана, а завершает День благодарения. Чтобы вы всегда шли в ногу со временем и не пропускали ни одного гастропраздника – мы собрали его в материале.

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Гастрономический календарь ноября

1 ноября – Национальный день паштета и Национальный день уксуса в США. Национальный день жареных моллюсков в США; Национальный день суши в США; День вегана.

2 ноября – День острых фаршированных яиц в США; Национальный день здорового питания в США.

3 ноября – Национальный день сэндвича в США.

4 ноября – Национальный день конфет в США.

5 ноября – Национальный день китайской еды на вынос в США; Национальный день пончики в США.

6 ноября – Национальный день начос в США.

7 ноября – Национальный день горького шоколада с миндалем в США; Международный день Мерло; Национальный день торта Кладкака в Швеции; День холодца.

8 ноября – Национальный день капучино в США.

9 ноября – Национальный день греческого йогурта в США; День британского пудинга.

10 ноября – Национальный день ванильных кексов в США; Национальный день пшеницы в Бразилии; Всемирный день курицы.

11 ноября – День Pocky & Pretz в Японии.

Pocky & Pretz – длинные тонкие бисквиты, представляющие повторяющееся число 1 и числовую дату, то есть 11-й день 11-го месяца. Это юбилейный день японской Ассоциации Nihon Kinenbi Kyoukai.

12 ноября – День куриного супа для души в США.

13 ноября – День виноградаря и винодела.

14 ноября – День консервации в США; Национальный день острого гуакамоле в США; Национальный день жареного на ужин в Великобритании.



Pocky & Pretz / Фото Fun Japan

15 ноября – Международный день сыра и хлеба.

16 ноября – День фаст-фуда в США.

17 ноября – Международный день вина Божоле; Международный день любителей пива Гозе.

18 ноября – Национальный день яблочного сидра в США и некоторых частях Канады.

19 ноября – Национальный день супа в Германии; Национальный день макиато в США.

20 ноября – День сливочной помадки с арахисовым маслом в США.

21 ноября – Национальный день коврижек в США; Национальный день фарша в США; День жареной курицы в Японии; Всемирный день рыболовства.

22 ноября – Национальный день клюквы в США; День кимчи в Корее; Международный день кимчи.

23 ноября – Национальный день эспрессо в США.

24 ноября – Национальный день сардин в США; День благодарения.

25 ноября – День домашней кухни.

26 ноября – Национальный день молока в Индии.

27 ноября – Национальный день баварского кремового пирога в США; Международный день Лакса в Дарвине, Австралия.

28 ноября – День тостов по-французски в США.

29 ноября – Национальный день лимонного кремового пирога и День рисового пирога в США.

30 ноября – Национальный день мусса в США.