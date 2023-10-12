Яблоки лучше хранить без холодильника, самыми лучшими способами будут те, которые использовали наши предки сотни лет. 24 Канал собрал подборку советов о том, где можно хранить эти замечательные фрукты.

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Погреб или холодный подвал

Если вы являетесь счастливым обладателем такого помещения, то оно станет просто лучшим решением. Важно выбрать холодное, влажное место со стойкой температурой, близкой к 0 градусам. Важно разложить яблоки в деревянные или картонные ящики во избежание повреждения фруктов.

Сушеные яблоки

Еще один способ, которым издавна пользуются в Украине – это суши. Вы можете изготовить яблочные чипсы или сушеные яблоки. Используйте специальную сушилку для фруктов, духовку или даже солнце. Сушеные яблоки сохраняются длительно и могут быть использованы для приготовления снеков или напитков.

Немножко креативности

Некоторые люди успешно хранят яблоки, зарыв их в песке. Он обеспечивает естественную изоляцию и защиту от мороза. Этот метод может быть особенно полезен тем, кто живет в районах с большими морозами.

Еще один способ – бумажные мешки. Если вы кладете яблоки в ящики или контейнеры, вложите между ними бумажные мешки или отдельные листы бумаги. Это поможет вам избежать контакта фруктов между собой и продлить их хранение.