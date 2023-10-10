Современный рынок чипсов поражает разнообразием вкусов и марок. При выборе многие задумывались о том, как отличить натуральные чипсы от химических. 24 Канал собрал подборку советов, как выбрать лучшие чипсы.

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Ингредиенты

Первым шагом является проверка состава. Натуральные чипсы должны содержать только несколько базовых ингредиентов, таких как картофель (или другой вид овощей), растительное масло и соль. Химические примеси, искусственные ароматизаторы и консерванты обычно говорят о том, что вы имеете дело химическим продуктом.

Хрустящая закуска / Фото unsplash

Толщина чипсов

Натуральные чипсы обычно имеют равномерную толщину, поскольку они производятся из свежих овощей или картофеля. Если вы видите чипсы с неравномерными обжаренными пятнами или слишком толстые, это может свидетельствовать о том, что они были обработаны химическими добавками для усиления вкуса и цвета.

Цвет

Природные чипсы имеют естественный цвет, соответствующий виду овоща или картофеля, из которого они изготовлены. Химические добавки могут придавать чипсам яркий или необычный цвет, не свойственный натуральным продуктам.

Вкус

Натуральные чипсы обладают приятным, свежим вкусом овощей или картофеля, из которого они сделаны. Химические чипсы могут обладать неестественным, усиленным вкусом, что свидетельствует о наличии искусственных добавок.