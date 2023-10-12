Только не в холодильнике – как сохранить яблоки на зиму
Яблоки – это вкусный и полезный фрукт, который так хочется пробовать в прохладное время года. Поэтому важно знать, как сохранить их вкус и вид в самые длительные сроки.
Яблоки лучше хранить без холодильника, самыми лучшими способами будут те, которые использовали наши предки сотни лет. 24 Канал собрал подборку советов о том, где можно хранить эти замечательные фрукты.
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Погреб или холодный подвал
Сушеные яблоки
Еще один способ, которым издавна пользуются в Украине – это суши. Вы можете изготовить яблочные чипсы или сушеные яблоки. Используйте специальную сушилку для фруктов, духовку или даже солнце. Сушеные яблоки сохраняются длительно и могут быть использованы для приготовления снеков или напитков.
Немножко креативности
Некоторые люди успешно хранят яблоки, зарыв их в песке. Он обеспечивает естественную изоляцию и защиту от мороза. Этот метод может быть особенно полезен тем, кто живет в районах с большими морозами.
Еще один способ – бумажные мешки. Если вы кладете яблоки в ящики или контейнеры, вложите между ними бумажные мешки или отдельные листы бумаги. Это поможет вам избежать контакта фруктов между собой и продлить их хранение.