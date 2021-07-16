Жарим шашлык во Львове: ТОП-6 локаций, где можно прекрасно отдохнуть на природе

С приходом жары у горожан есть одно желание – дождаться выходных, чтобы вырваться на природу, отдохнуть где-то около озера и пожарить шашлыки. Поэтому где же можно собраться во Львове и за городом на пикник?

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Парк "Вознесение"

"Вознесение" – один из красивейших во Львове парков, расположенный недалеко от центра города. Он очень популярен среди львовян – особенно летом, когда припекает солнышко и хочется сбежать от городского шума и гула. Здесь можно, устроившись в тени и наслаждаться невероятными видами или пожарить шашлыки в одном из отведенных для этого мест с удобными бесплатными беседками.



Парк "Вознесение" – идеальное место для пикника / Фото Региональный ландшафтный парк "Вознесение"

Как доехать: автобусом № 25. Также сюда можно добраться пешком: на территорию "Вознесение" можно зайти с нескольких сторон: из центра – от улицы Довбуша, с улицы Заклинских, от музея народной архитектуры и быта "Шевченковский гай" или со Старовознесенской.

Брюховицкое озеро

Хорошая местность возле Львова для летнего отдыха с детьми. Часть пляжа – песчаная, а другая – поросшая травой. Здесь можно понежиться на солнышке возле неглубокого озера. Для желающих позагорать есть лежаки и зонты. Для малышей обустроена детская площадка, есть батут и надувные горки.



Жарить шашлык можно на озере в Брюховичах / Фото Shutterstock

Кроме того, вы можете арендовать беседку с мангалом и пожарить мясо, например, ароматные куриные крылышки "Сладкий чили" от "Аппетитная". Маринованая курочка с нежной остринкой чили – как раз то, что нужно для пикника. Распакуйте крылышки, нанизайте на шампуры – и можно отправлять на мангал!

Как доехать: автобусами № 8 и 22.

Комплекс Dacha Resort



Где можно пожарить шашлык во Львове / Фото Dacha Lviv

В 20 минутах езды от Львова – живописное и невероятно атмосферное место с озером и просторными деревянными беседками, в которых может разместиться от 8 до 30 отдыхающих. А еще – арендовать мангал, здесь же приобрести дрова и пожарить вкусное мясо с ароматом дыма. Хорошее настроение и незабываемый отдых вам гарантирован!

Куда ехать: 20 километров от Львова, село Новый Ярычев, улица Мицкевича, 58.

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База отдыха "Альбатрос"



База отдыха "Альбатрос" / Фото Lviv 1256

В этом месте на берегу живописного озера недалеко от Львова полной грудью дышишь чистым, свежим воздухом, а глаз отдыхает, любуясь величественной природой. На территории комплекса можно разместиться в тени, в одной из уютных беседок, или же среди солнечной поляны, позагорать на песчаном пляже и пожарить шашлыки на мангале.

Куда ехать: около 14 километров от Львова, село Воля Гомулецкая, улица Озерная, 6.

База отдыха "Львовская Швейцария"



Отдых на базе "Львовская Швейцария" / Фото из фейсбука "Львовской Швейцарии"

На спортивно-оздоровительной базе "Львовская Швейцария" возле Львова, есть все для идеального пикника: чистый воздух, приветливый персонал, удобные беседки и невероятно вкусная кухня. Рядом с беседками – зона активного отдыха с батутами, лазанками и настольным теннисом. Вам этого мало? Для непоседливых гостей предусмотрен спуск по канату, а еще – прогулки на лодке. И все это – под присмотром профессионального спасателя. Поэтому собирайте компанию и айда отдыхать!

Куда ехать: село Давыдов, ул. Озерная, 1б.

База отдыха "Бухта викингов"

Этот огромный комплекс в лесной зоне, возле озера – идеальное место, чтобы провести выходные как в семейном кругу, так и большой компанией. К вашим услугам – спортивные площадки, песчаный пляж, активные развлечения, замечательные маршруты для прогулок на природе.



Жарить шашлыки можно в "Бухте Викингов" / Фото Viking

А от разнообразия беседок просто глаза разбегаются: маленькие, большие, застекленные, возле бара, банкетные... Есть где пожарить шашлыки на мангалах и зарядиться приятными эмоциями! И чтобы не терять ни минуты отдыха, возьмите с собой нежные куриные голени "Дели" или куриный шашлык от "Аппетитной".



Сочные куриные голени на гриле / Фото Shutterstock

Стоит знать Секрет удачного пикника – шашлык: раскрываем тонкости приготовления идеального блюда

Свежее, сочное куриное мясо, приправленное специями – идеальный выбор для шашлыка. Никаких лишних приготовлений – сразу отправляйте мясо на мангал. Курочка, жаренная на мангале – не только вкусное, но и очень питательное блюдо, которое подойдет как взрослым, так и детям.

Куда ехать: улица Лесная, 14, Старое Село.

Итак, выбирайте локацию, собирайте компанию и отправляйтесь на пикник. Вкусных вам шашлыков и хорошего отдыха!