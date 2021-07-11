Курочку для вас уже предварительно замариновала "Наша Ряба Апетитна". Поэтому вам достаточно лишь распаковать и обжарить, запечь на гриле или в духовке. М-м-м... Как их вкусно есть руками с любимым соусом!

Читайте также Кулинария в магазинах: распространенные мифы и действительные преимущества

Филе "Карри" на шпажках с медовым соусом

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4


Закуска из курятины / Фото Shutterstock

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Выложите куриное филе на шпажках на противень, укрытый слоем пищевой фольги.
  3. Отправьте мясо в духовку на 15 минут.
  4. Пока оно запекается, приготовьте соус: смешайте в соуснице до однородности мед, лимонный сок и зерна горчицы.
  5. Румяную курочку на шпажках подавайте с медовым соусом. Приятного аппетита!

Важно: Филе малое "Карри" на шпажках можно так же легко приготовить на гриле, мангале или сковородке. Ищите рекомендации к приготовлению на упаковке!


Филе малое "Карри" / Фото Наша Ряба

Крылышки в соево-медовом маринаде с сырным соусом

  • Время: 20 минут
  • Порции: 5 – 6


Куриные крылышки / Фото Shutterstock

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Переложите куриные крылышки на противень, укрытый слоем пищевого пергамента.
  3. Отправьте мясо в духовку на 20 минут.
  4. Пока крылышки румянятся, подогрейте в кастрюле сливки для соуса.
  5. Добавьте в горячие сливки нарезанную моцареллу и перемешивайте массу, пока сыр в ней полностью не разойдется.
  6. Добавьте на свой вкус специй и соли. Впрочем, если у вас выдержанный пармезан – соус можно и не солить: этот сыр и сам немного солоноват.
  7. Итак, в конце добавьте к соусу пармезан и все перемешайте.
  8. Готовые куриные крылышки с горячим сырным соусом подавайте к столу. Приятного аппетита!


Крылышки в соево-медовом маринаде / Фото Наша Ряба

Ролл с куриным шашлыком и сыром

  • Время: 25 минут
  • Порции: 4 – 5


Ролл из курятины / Фото Shutterstock

Приготовление:

  1. Разогрейте сковородку с небольшим количеством подсолнечного масла. Выложите кусочки куриного шашлыка и обжарьте 15 минут до готовности.
  2. Нарежьте болгарский перец длинными полосками.
  3. Для соуса нарежьте огурец мелкими кубиками и смешайте с йогуртом.
  4. Туда же выжмите чеснок. Посолите и поперчите на свой вкус.
  5. Тщательно перемешайте соус и смажьте им лаваш.
  6. Выложите на соус болгарский перец, присыпьте тертым сыром.
  7. Положите на сыр горячие кусочки куриного шашлыка и заверните лаваш в ролл.
  8. Нарежьте ролл с куриным шашлыком порционными кусками и подавайте к столу. Приятного аппетита!