Главный десерт новогоднего стола: рецепт фруктового торта
23 декабря 2021 , 22:04Читати новину українською
Источник:ютуб Лизы Глинской
Этот торт на праздничном столе станет настоящей звездой! Он яркий, вкусный и в нем есть фрукты и всеми любимое желе. Это настоящее комбо для сладкоежек!
Рецепт фруктового торта
- Время: 24 часа
- Порции: 6
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Фруктовый торт / Фото из инстаграма Лизы ГлинскойИнгредиенты для бисквита:
– 100 граммсахара;
– 150 грамм белков;
– 60 грамм муки;
– 20 грамм кукурузного крахмала.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 165 градусов в режиме "Конвекция".
- В чаше блендера взбейте белки в густую пену, небольшими порциями добавляйте сахар. Взбивайте массу до устойчивых пиков.
- Смешайте муку и кукурузный крахмал, отправьте в белковую массу.
- Перемешайте тесто для бисквита.
- Заверните дно круглой формы диаметром 18 сантиметров пищевой фольгой. Выложите тесто и разровняйте лопаткой.
- Выпекайте бисквит в духовке 25 – 30 минут.
- Готовый бисквит охладите в форме. Далее заверните его слоем пищевой пленки и оставляем на 8 часов при комнатной температуре.
– 80 миллилитров воды;
– 50 грамм сахара;
– 30 миллилитров кокосового ликера Малибу.
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты в сотейнике и доведите до кипения. Охладите.
Готовим творожный кремИнгредиенты для творожного крема:
– 250 грамм творога;
– 100 грамм сгущенки;
– 50 миллилитров жирных сливок;
– 180 грамм сливочного масла.
Для начинки:
– 2 банана;
– 1 киви.
Приготовление:
- В чаше комбайна взбейте мягкое сливочное масло до белого цвета и увеличения в объеме.
- В мерном стакане смешайте творог, сгущенное молоко и сливки. Перебейте массу блендером до однородной консистенции.
- Соедините две массы и перемешайте.
Скриншот из видео Лизы Глинской
- Собираем торт. С помощью маленького ножа отделите бисквит от формы. Разрежьте его на 2 части. Переложите его в форму, в которой он выпекался, и пропитайте сиропом.
Скриншот из видео Лизы Глинской
- Нарежьте бананы и киви небольшими кусочками. Выложите на бисквит небольшое количество крема и разровняйте.
- Выложите фрукты и снова смажьте кремом.
- Выложите на крем второй бисквит, чуточку придавите. Снова пропитайте сиропом, далее слой крема, фрукты и снова крем.
- Снимите форму с торта и смажьте борта кремом.
- На ровной поверхности выложите два слоя пищевой пленки. Переложите туда торт.
Скриншот из видео Лизы Глинской
- Для декора торта возьмите любимые фрукты: шарон, киви, виноград, другие ягоды. Нарежьте их тонкими кусочками. Задекорируйте ими торт (обклеивайте). Накройте слоем пищевой пленки.
Готовим лимонное желеИнгредиенты для лимонного желе:
– 300 миллилитров воды;
– 40 миллилитров лимонного фреша;
– 50 грамм сахара;
– 18 грамм желатина + 90 миллилитров воды.
Приготовление:
- Смешайте воду с желатином и оставьте набухать на 10 – 15 минут.
- В сотейнике смешайте лимонный сок и сахар, отправьте на медленный огонь и прогрейте до растворения сахара.
- Влейте кипяченую воду. Перелейте в мерный стакан.
- Отправьте желатин в микроволновку на 10 секунд. Добавьте к лимонной жидкости.
- Отправьте все в холодильник на 15 – 20 минут (до консистенции жидкого киселя).
- Возьмите круглую форму диаметром 20 сантиметров, перенесите в нее торт без пищевой пленки.
Скриншот из видео Лизы Глинской
- Борта формы укройте ацетатной лентой.
- Вылейте небольшое количество желе у основания, чтобы сформировать борта. Отправьте торт в холодильник для стабилизации желе.
Скриншот из видео Лизы Глинской
- Влейте оставшееся желе. Отправьте торт в холодильник на 4 – 5 часов.
Скриншот из видео Лизы Глинской
- Снимите форму с торта, переложите его на блюдо и наслаждайтесь невероятным вкусом.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления фруктового торта из желе по рецепту Лизы Глинской: