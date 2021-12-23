Рецепт фруктового торта

  • Час: 24 години
  • Порції: 6

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Фруктовий торт / Фото з інстаграму Лізи Глінської

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 165 градусів в режимі "Конвекція".
  1. В чаші блендера збийте білки в густу піну, невеликими порціями додавайте цукор. Збивайте масу до стійких піків.
  1. Змішайте борошно та кукурудзяний крохмаль, відправте до білкової маси.
  1. Перемішайте тісто для бісквіта.
  1. Загорніть дно круглої форми діаметром 18 сантиметрів харчовою фольгою. Викладіть тісто та розрівняйте лопаткою.
  1. Випікайте бісквіт в духовці 25 – 30 хвилин.
  1. Готовий бісквіт охолодіть у формі. Далі загорніть його шаром харчової плівки та залишаємо на 8 годин при кімнатній температурі.

Приготування:

  1. Змішайте всі інгредієнти в сотейнику та доведіть до кипіння. Охолодіть.

Готуємо сирний крем

Приготування:

  1. У чаші комбайну збийте м'яке вершкове масло до білого кольору та збільшення в об'ємі.
  1. У мірній склянці змішайте сир, згущене молоко та вершки. Перебийте масу блендером до однорідної консистенції.
  1. З'єднайте дві маси та перемішайте.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Збираємо торт. За допомогою маленького ножа відділіть бісквіт від форми. Розріжте його на 2 частини. Перекладіть його у форму, в якій він випікався та просочіть сиропом.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Наріжте банани та ківі невеликими шматочками. Викладіть на бісквіт невелику кількість крему та розрівняйте.
  1. Викладіть фрукти та знову змастіть кремом.
  1. Викладіть на крем другий бісквіт, трішки придавіть. Знову просочіть сиропом, далі шар крему, фрукти та знову крем.
  1. Зніміть форму з торта та змастіть борти кремом.
  1. На рівній поверхні викладіть два шари харчової плівки. Перекладіть туди торт.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Для декору торта візьміть улюблені фрукти: шарон, ківі, виноград, інші ягоди. Наріжте їх тонкими шматочками. Задекоруйте ними торт (обклеюйте). Накрийте шаром харчової плівки.

Готуємо лимонне желе

Приготування:

  1. Змішайте воду з желатином та залишіть набухати на 10 – 15 хвилин.
  1. В сотейнику змішайте лимонний сік та цукор, відправте на повільний вогонь та прогрійте до розчинення цукру.
  1. Влийте кип'ячену воду. Перелийте в мірну склянку.
  1. Відправте желатин в мікрохвильовку на 10 секунд. Додайте до лимонної рідини.
  1. Відправте все в холодильник на 15 – 20 хвилин (до консистенції рідкого киселю).
  1. Візьміть круглу форму діаметром 20 сантиметрів, перенесіть в неї торт без харчової плівки.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Борти форми вкрийте ацетатною стрічкою.
  1. Вилийте невелику кількість желе біля основи, щоб сформувати борти. Відправте торт в холодильник для стабілізації желе.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Влийте желе, що залишилося. Відправте торт в холодильник на 4 – 5 годин.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Зніміть форму з торт, перекладіть його на таріль та насолоджуйтеся неймовірним смаком.

Смачного!

Відеорецепт приготування фруктового торта з желе за рецептом Лізи Глінської: