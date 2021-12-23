Рецепт фруктового торта

  • Время: 24 часа
  • Порции: 6

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Фруктовый торт / Фото из инстаграма Лизы Глинской

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 165 градусов в режиме "Конвекция".
  2. В чаше блендера взбейте белки в густую пену, небольшими порциями добавляйте сахар. Взбивайте массу до устойчивых пиков.
  3. Смешайте муку и кукурузный крахмал, отправьте в белковую массу.
  4. Перемешайте тесто для бисквита.
  5. Заверните дно круглой формы диаметром 18 сантиметров пищевой фольгой. Выложите тесто и разровняйте лопаткой.
  6. Выпекайте бисквит в духовке 25 – 30 минут.
  7. Готовый бисквит охладите в форме. Далее заверните его слоем пищевой пленки и оставляем на 8 часов при комнатной температуре.

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты в сотейнике и доведите до кипения. Охладите.

Готовим творожный крем

Приготовление:

  1. В чаше комбайна взбейте мягкое сливочное масло до белого цвета и увеличения в объеме.
  2. В мерном стакане смешайте творог, сгущенное молоко и сливки. Перебейте массу блендером до однородной консистенции.
  3. Соедините две массы и перемешайте.


Скриншот из видео Лизы Глинской

  1. Собираем торт. С помощью маленького ножа отделите бисквит от формы. Разрежьте его на 2 части. Переложите его в форму, в которой он выпекался, и пропитайте сиропом.


Скриншот из видео Лизы Глинской

  1. Нарежьте бананы и киви небольшими кусочками. Выложите на бисквит небольшое количество крема и разровняйте.
  2. Выложите фрукты и снова смажьте кремом.
  3. Выложите на крем второй бисквит, чуточку придавите. Снова пропитайте сиропом, далее слой крема, фрукты и снова крем.
  4. Снимите форму с торта и смажьте борта кремом.
  5. На ровной поверхности выложите два слоя пищевой пленки. Переложите туда торт.


Скриншот из видео Лизы Глинской

  1. Для декора торта возьмите любимые фрукты: шарон, киви, виноград, другие ягоды. Нарежьте их тонкими кусочками. Задекорируйте ими торт (обклеивайте). Накройте слоем пищевой пленки.

Готовим лимонное желе

Приготовление:

  1. Смешайте воду с желатином и оставьте набухать на 10 – 15 минут.
  2. В сотейнике смешайте лимонный сок и сахар, отправьте на медленный огонь и прогрейте до растворения сахара.
  3. Влейте кипяченую воду. Перелейте в мерный стакан.
  4. Отправьте желатин в микроволновку на 10 секунд. Добавьте к лимонной жидкости.
  5. Отправьте все в холодильник на 15 – 20 минут (до консистенции жидкого киселя).
  6. Возьмите круглую форму диаметром 20 сантиметров, перенесите в нее торт без пищевой пленки.


Скриншот из видео Лизы Глинской

  1. Борта формы укройте ацетатной лентой.
  2. Вылейте небольшое количество желе у основания, чтобы сформировать борта. Отправьте торт в холодильник для стабилизации желе.


Скриншот из видео Лизы Глинской

  1. Влейте оставшееся желе. Отправьте торт в холодильник на 4 – 5 часов.


Скриншот из видео Лизы Глинской

  1. Снимите форму с торта, переложите его на блюдо и наслаждайтесь невероятным вкусом.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления фруктового торта из желе по рецепту Лизы Глинской: