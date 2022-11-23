Глинтвейн – популярный напиток из алкогольного или без алкогольного вина со специями и пряностями, который подают горячим.
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Он прекрасно подойдет для вечеринки, уютного семейного вечера или чтобы согреться. А какой глинтвейн готовить из вина или виноградного сока – выбирать вам.
Рецепт глинтвейна
- Время: 15 минут
- Порции: 4⠀
Приготовление:
- В кастрюле соединяем мед, сахар, половой сок лимона, сок апельсины, их цедру, нарезанное яблоко, специи и подогреваем и кипятим 2 минуты.
- Доливаем в кастрюлю вина и подогреваем до 80 градусов, не кипятим, чтобы не выветривался алкоголь.
- В чашки кладем ломтик апельсина, корицу, наливаем глинтвейн и смакуем.
Приятного тебе аппетита!