Глинтвейн – популярный напиток из алкогольного или без алкогольного вина со специями и пряностями, который подают горячим.

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Он прекрасно подойдет для вечеринки, уютного семейного вечера или чтобы согреться. А какой глинтвейн готовить из вина или виноградного сока – выбирать вам.

Рецепт глинтвейна

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4⠀

Ингредиенты:

– 1 литр красного сухого вина или виноградного сока;

– 1 апельсин;

– половина лимона;

– 2 – 3 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка меда.

Специи:

– корица палочка и молотая;

– гвоздика;

– анис;

– мускатный орех на кончике ножа;

– имбирь;

– кардамон.

Приготовление:

В кастрюле соединяем мед, сахар, половой сок лимона, сок апельсины, их цедру, нарезанное яблоко, специи и подогреваем и кипятим 2 минуты.

Доливаем в кастрюлю вина и подогреваем до 80 градусов, не кипятим, чтобы не выветривался алкоголь.

В чашки кладем ломтик апельсина, корицу, наливаем глинтвейн и смакуем.

Приятного тебе аппетита!