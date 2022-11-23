Глінтвейн – популярний напій з алкогольного, або без алкогольного вина зі спеціями та прянощами, який подають гарячим.

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Він чудово підійде для вечірки, затишного сімейного вечора або ж щоб зігрітися. А який глінтвейн готувати, з вина чи виноградного соку – обирати вам.

Рецепт глінтвейну

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4⠀

Приготування:

  • В каструлі з'єднуємо мед, цукор, сік половини лимона, сік апельсини, їхню цедру, нарізане яблуко, спеції та підігріваємо і кип'ятимо 2 хвилини.
  • ️Доливаємо в каструлю вина і підігріваємо до 80 градусів, не кип'ятимо, щоб не вивітрювався алкоголь.
  • ️В чашки кладемо скибку апельсина, корицю, наливаємо глінтвейн і смакуємо.

Смачного!