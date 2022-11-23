Глінтвейн – популярний напій з алкогольного, або без алкогольного вина зі спеціями та прянощами, який подають гарячим.
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Він чудово підійде для вечірки, затишного сімейного вечора або ж щоб зігрітися. А який глінтвейн готувати, з вина чи виноградного соку – обирати вам.
Рецепт глінтвейну
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4⠀
Приготування:
- В каструлі з'єднуємо мед, цукор, сік половини лимона, сік апельсини, їхню цедру, нарізане яблуко, спеції та підігріваємо і кип'ятимо 2 хвилини.
- ️Доливаємо в каструлю вина і підігріваємо до 80 градусів, не кип'ятимо, щоб не вивітрювався алкоголь.
- ️В чашки кладемо скибку апельсина, корицю, наливаємо глінтвейн і смакуємо.
Смачного!