Глінтвейн – популярний напій з алкогольного, або без алкогольного вина зі спеціями та прянощами, який подають гарячим.

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Він чудово підійде для вечірки, затишного сімейного вечора або ж щоб зігрітися. А який глінтвейн готувати, з вина чи виноградного соку – обирати вам.

Рецепт глінтвейну

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4⠀

Інгредієнти:

– 1 літр червоного сухого вина або виноградного соку;

– 1 апельсин;

– половина лимона;

– 2 – 3 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка меду.

Спеції:

– кориця паличка і мелена;

– гвоздика;

– аніс;

– мускатний горіх на кінчику ножа;

– імбир;

– кардамон.

Приготування:

В каструлі з'єднуємо мед, цукор, сік половини лимона, сік апельсини, їхню цедру, нарізане яблуко, спеції та підігріваємо і кип'ятимо 2 хвилини.

️Доливаємо в каструлю вина і підігріваємо до 80 градусів, не кип'ятимо, щоб не вивітрювався алкоголь.

️В чашки кладемо скибку апельсина, корицю, наливаємо глінтвейн і смакуємо.

Смачного!