Зимний горячий напиток: как приготовить глинтвейн из вина и сока
23 ноября 2022 , 10:36Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Чтобы согреться холодными вечерами, попробуйте горячий глинтвейн с анисом, корицей, кардамоном. Такой зимний напиток будет особенно понравиться десерту.
Глинтвейн – популярный напиток из алкогольного или без алкогольного вина со специями и пряностями, который подают горячим.
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Он прекрасно подойдет для вечеринки, уютного семейного вечера или чтобы согреться. А какой глинтвейн готовить из вина или виноградного сока – выбирать вам.
Рецепт глинтвейна
- Время: 15 минут
- Порции: 4⠀
– 1 литр красного сухого вина или виноградного сока;
– 1 апельсин;
– половина лимона;
– 2 – 3 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка меда.
Специи:
– корица палочка и молотая;
– гвоздика;
– анис;
– мускатный орех на кончике ножа;
– имбирь;
– кардамон.
Приготовление:
- В кастрюле соединяем мед, сахар, половой сок лимона, сок апельсины, их цедру, нарезанное яблоко, специи и подогреваем и кипятим 2 минуты.
- Доливаем в кастрюлю вина и подогреваем до 80 градусов, не кипятим, чтобы не выветривался алкоголь.
- В чашки кладем ломтик апельсина, корицу, наливаем глинтвейн и смакуем.
Приятного тебе аппетита!