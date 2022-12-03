Завтрак выходного дня: голландский блин с сезонными фруктами
3 декабря 2022, 09:05Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вали Саенко
Голландский блин, или как его называют в Европе: "Dutch baby", получается достаточно плотный, но воздушный. Вкусный завтрак, минимум усилий, а результат и внешний вид – неотразим!
Блин "Dutch baby" в дословном переводе звучит как голландская кроха. Это вариант очень лёгкого завтрака для выходного дня.
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Особенно порадуется голландский блин с зимними сезонными фруктами и ягодами: хурмой, клюквой, бананом и мандаринами.
Рецепт голландского блина к завтраку
- Время: 25 – 30 минут
- Порции: 1
Голландский блин / Фото из личного архива Валентины Саенко
– 2 яйца;
– 70 граммов муки;
– 70 граммов молока;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 1 столовая ложка сахара;
– щепотка соли;
– сахарная пудра для подачи;
– сезонные фрукты и ягоды;
– джем, мед по желанию.
Приготовление:
- Разогреваем нашу духовку до 220 градусов. Выбираем для блюда круглую жаропрочную форму 20х15 сантиметров или меньшую.
- В чашу блендера складываем: муку, яйца, сахар, соль и молоко. Перебиваем все буквально 10 секунд. Перемешиваем лопаткой, чтобы ничего не пристало ко дну, стенкам и снова перебиваем 10 секунд.
- Форму разогреваем в духовке, она должна быть очень горячей. Выкладываем половину сливочного масла в форму и отправляем снова в духовку. Достаем горячую форму и заливаем наше тесто. Выпекаем 15 – 20 минут. Тесто должно очень хорошо подняться и зарумяниться.
- Достаем, посыпаем пудрой, сверху выкладываем сливочное масло и любимые фрукты или ягоды. Блин упадет – это нормально.
Приятного тебе аппетита!