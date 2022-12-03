Млинець "Dutch baby" в дослівному перекладі звучить як голландська крихітка. Це варіант дуже легкого сніданку для вихідного дня.

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Особливо смакуватиме голандський млинець із зимовими сезонними фруктами і ягодами: хурмою, журавлиною, бананом та мандаринами.

Рецепт голандського млинця до сніданку

Час: 25 – 30 хвилин

25 – 30 хвилин Порції: 1



Голандський млинець / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 70 грамів борошна;

– 70 грамів молока;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 1 столова ложка цукру;

– дрібка солі;

– цукрова пудра для подачі;

– сезонні фрукти і ягоди;

– джем, мед за бажанням.

Приготування:

Розігріваємо нашу духовку до 220 градусів. Обираємо для страви круглу жаротривку форму 20х15 сантиметрів, або меншу.

Голандський млинець / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

В чашу блендера складаємо: борошно, яйця, цукор, сіль і молоко. Перебиваємо все буквально 10 секунд. Перемішуємо лопаткою, щоб нічого не пристало до дна, стінок і знову перебиваємо 10 секунд.

Форму розігріваємо в духовці, вона має бути дуже гарячою. Викладаємо половину вершкового масла в форму і відправляємо знову в духовку. Дістаємо гарячу форму і заливаємо наше тісто. Випікаємо 15 – 20 хвилин. Тісто має дуже добре піднятись і зарум'янитись.

Дістаємо, посипаємо пудрою, зверху викладаємо вершкове масло та свої улюблені фрукти чи ягоди. Млинець впаде – це нормально.

Смачного!