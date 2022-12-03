Блин "Dutch baby" в дословном переводе звучит как голландская кроха. Это вариант очень лёгкого завтрака для выходного дня.

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Особенно порадуется голландский блин с зимними сезонными фруктами и ягодами: хурмой, клюквой, бананом и мандаринами.

Рецепт голландского блина к завтраку

Время: 25 – 30 минут

25 – 30 минут Порции: 1



Голландский блин / Фото из личного архива Валентины Саенко

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 70 граммов муки;

– 70 граммов молока;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 1 столовая ложка сахара;

– щепотка соли;

– сахарная пудра для подачи;

– сезонные фрукты и ягоды;

– джем, мед по желанию.

Приготовление:

Разогреваем нашу духовку до 220 градусов. Выбираем для блюда круглую жаропрочную форму 20х15 сантиметров или меньшую.

Голландский блин / Фото из личного архива Валентины Саенко

В чашу блендера складываем: муку, яйца, сахар, соль и молоко. Перебиваем все буквально 10 секунд. Перемешиваем лопаткой, чтобы ничего не пристало ко дну, стенкам и снова перебиваем 10 секунд.

Форму разогреваем в духовке, она должна быть очень горячей. Выкладываем половину сливочного масла в форму и отправляем снова в духовку. Достаем горячую форму и заливаем наше тесто. Выпекаем 15 – 20 минут. Тесто должно очень хорошо подняться и зарумяниться.

Достаем, посыпаем пудрой, сверху выкладываем сливочное масло и любимые фрукты или ягоды. Блин упадет – это нормально.

Приятного тебе аппетита!