Ягода цвета индиго – источник витаминов и микроэлементов. Растет растение на кустах высотой 30 сантиметров. Ягоды с темным синим окрасом, с голубым с сизым налетом, а в середине светло-зеленый окрас. Имеет нежный кисло-сладкий вкус. Голубику, как правило, собирают вручную. Сезон – июль-август. Голубика выращивается в Канаде, Северной Америке.

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Куст голубики / Фото Unsplash

Польза голубики

Голубика содержит витамины А, В1, В2, РР, С, Е, К. Ягода содержит аминокислоты, флавоноиды, клетчатку, органические кислоты, пектиновые вещества и микроэлементы – железо, магний, кальций, калий, фосфор.

В ягоде содержится множество аминокислот, которые способствуют замедлению старения. Голубика укрепляет иммунитет, улучшает работу нервной системы, нормализует обмен веществ, снижает уровень холестерина в крови, улучшает регенерацию кожи, препятствует проявлению склероза.

Голубику называют одной из самых полезных ягод в мире. Собирают ягоду синюю, черную. Избегайте красных ягод – они недозрелые.

Ягоды голубики / Фото Unsplash

Калорийность

Синяя ягода считается диетическим продуктом. Она состоит 88% из воды, сахара – 7,9%, белков – 1,1%, органических кислот – 1,4%, клетчатки – 1,2%, – дубильных веществ и пектинов – 0,3%. На 100 граммов свежих ягод – 57 килокалорий.

Противопоказания

Употребляют голубику в умеренных количествах. При чрезмерном употреблении может вызвать головную боль, тошноту. Не рекомендуется есть ее при аллергии на продукт, а также беременным и кормящим, маленьким детям, лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при гастрите, при мочекаменной болезни и поджелудочной железе.

Блины с голубикой / Фото Unsplash

Применение в кулинарии

Чаще всего употребляют в свежем виде. Из ягод готовят джемы, добавляют при приготовлении десертов, выпечки, завтраков, фруктовых коктейлей, используют для украшения блюд. Свежая ягода хранится – до двух недель, замороженная – до года.