Горячие бутерброды за 15 минут: рецепт на скорую руку

Утром всегда мало времени на приготовление завтрака. Мы подобрали рецепт горячих бутербродов, которые вы с легкостью сможете приготовить в духовке.

Самые вкусные горячие бутерброды – те, которые приготовлены с любовью, быстро и без лишней суеты. Чтобы сэкономить вас время утром, мы подготовили вкусный рецепт горячих бутербродов, которые будут готовы за 15 минут.

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Конечно, начинку к ним можно менять по собственному вкусу, но, поверьте, именно с этими ингредиентами они просто безупречны.

Рецепт горячих бутербродов в духовке

Время: 15 минут

– грибы шампиньоны;– колбаса;– сыр твердый;– яйца отварные;– лук;– любимая свежая зелень;– сыр пармезан;– майонез;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно натрите все ингредиенты на терке, которые невозможно натереть – нарежьте острым ножом.

Перемешайте их с майонезом и сдобрите солью и черным молотым перцем.

Разогрейте духовку до 200 градусов, можно в режиме "конвекция".

Выложите намазку на хлеб и выпекайте в духовке 15 минут.

На готовые бутерброды добавьте еще сыр пармезан.

Подавайте их на стол горячим с любимым напитком.

Приятного тебе аппетита!