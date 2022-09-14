Горячие бутерброды за 15 минут: рецепт на скорую руку
14 сентября 2022 , 11:14Читати новину українською
Источник:инстаграмм Cooking by Yuliya
Утром всегда мало времени на приготовление завтрака. Мы подобрали рецепт горячих бутербродов, которые вы с легкостью сможете приготовить в духовке.
Самые вкусные горячие бутерброды – те, которые приготовлены с любовью, быстро и без лишней суеты. Чтобы сэкономить вас время утром, мы подготовили вкусный рецепт горячих бутербродов, которые будут готовы за 15 минут.
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Конечно, начинку к ним можно менять по собственному вкусу, но, поверьте, именно с этими ингредиентами они просто безупречны.
Рецепт горячих бутербродов в духовке
Время: 15 минутИнгредиенты:
– грибы шампиньоны;
– колбаса;
– сыр твердый;
– яйца отварные;
– лук;
– любимая свежая зелень;
– сыр пармезан;
– майонез;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Тщательно натрите все ингредиенты на терке, которые невозможно натереть – нарежьте острым ножом.
- Перемешайте их с майонезом и сдобрите солью и черным молотым перцем.
- Разогрейте духовку до 200 градусов, можно в режиме "конвекция".
- Выложите намазку на хлеб и выпекайте в духовке 15 минут.
- На готовые бутерброды добавьте еще сыр пармезан.
- Подавайте их на стол горячим с любимым напитком.
Приятного тебе аппетита!