Найсмачніші гарячі бутерброди ті, які приготовані з любов'ю, швидко та без зайвої метушні. Щоб зекономити вас час вранці ми підготували смачний рецепт гарячих бутербродів, які будуть готові за 15 хвилин.

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Звичайно, що начинку до них можна змінювати на власний смак, але, повірте, саме з цими інгредієнтами вони просто бездоганні.

Рецепт гарячих бутербродів в духовці

Час: 15 хвилин

Інгредієнти:

– гриби печериці;

– ковбаса;

– сир твердий;

– яйця відварені;

– цибуля;

– улюблена свіжа зелень;

– сир пармезан;

– майонез;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Ретельно натріть всі інгредієнти на тертці, ті які не можливо натерти – наріжте гострим ножем.

Перемішайте їх з майонезом та присмачте сіллю та чорним меленим перцем.

Розігрійте духовку до 200 градусів, можна в режимі "конвекція".

Викладіть намазку на хліб та випікайте в духовці 15 хвилин.

На готові бутерброди додайте ще сир пармезан.

Подавайте їх до столу гарячим з улюбленим напоєм.

Смачного!