Марко Черветти рассказывает, как правильно приготовить котлеты, которые можно подавать как закуску или отдельное блюдо.

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Котлеты готовят из картофельного пюре, с добавлением обжаренного зеленого горошка, петрушки и чеснока. Шарики с золотой хрустящей корочкой и мягким сыром в середине прекрасно дополняют блюдо.

Как приготовить котлеты с горошком

Время: 35 минут

35 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 309 ккал

Ингредиенты:

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– оливковое масло:

– 1 – 2 картофелины;

– зеленый горошек;

– 2 яйца;

– панировочные сухари;

– тертый сыр (Пармезан);

– моцарелла;

– масло для фритюра;

– петрушка;

– соль.

Ингредиенты для панировки:

– 1 яйцо;

– кукурузная мука;

– панировочные сухари.

Чеснок очистите. Свежий зеленый горошек очистите, помойте. На сковороде с оливковым маслом обжарьте чеснок с горошком, добавьте соль.

Процесс обжарки зеленого горошка / Скриншот с видео

Картофель помойте, очистите и отварите. Петрушку помойте, измельчите ножом. В миске разотрите вилкой картошку до состояния пюре, добавьте яйца, панировочные сухари, тертый сыр, перемешайте, добавьте петрушку, обжаренный горошек, снова перемешайте.

Тесто/ Скриншот с видео

Мягкий сыр нарежьте ломтиками. Отдельно в миске взбейте яйцо, выложите в миску кукурузную муку, панировочные сухари. Руки смажьте маслом, из картофельного теста сформируйте небольшой блин, выложите моцареллу, сформируйте шарик, обваляйте в муке, яйце, панировочных сухарях, обжарьте несколько минут с двух сторон во фритюре.

Котлеты с горошком/ Скриншот с видео

Обжаренные шарики выложите на тарелку с салфеткой – для удаления лишнего жира. Готовое блюдо выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Котлеты с горошком – рецепт от Марко Четвертые в видео: