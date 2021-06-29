Марко Четверті розповідає, як правильно приготувати котлети, які можна подавати як закуску або окрему страву.

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Котлети готують з картопляного пюре, з додаванням обсмаженого зеленого горошку, петрушки та часнику. Кульки із золотою хрусткою скоринкою та м'яким сиром у середині чудово доповнюють страву. 

Як приготувати котлети з горошком

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 1 – 2
  • Калорійність на 100 грамів: 309 ккал
  1. Часник почистіть.
  2. Свіжий зелений горошок почистіть, помийте.
  3. На пательні з оливковою олією обсмажте часник з горошком, додайте сіль.

Процес обсмаження зеленого горошку/ Скриншот з відео

  1. Картоплю помийте, почистіть. відваріть.
  2. Петрушку помийте, подрібніть ножем. У мисці розітріть виделкою картоплю до стану пюре, додайте яйця, панірувальні сухарі, тертий сир, перемішайте, додайте петрушку, обсмажений горошок, знову перемішайте.

Тісто / Скриншот з відео

  1. М'який сир наріжте скибочками.
  2. Окремо у мисці збийте яйце, викладіть у миску кукурудзяне борошно, панірувальні сухарі.
  3. Руки змастіть олією, з картопляного тіста сформуйте невеликий млинець, викладіть скибочку моцарели, сформуйте кульку, обваляйте у борошні, яйці, панірувальних сухарях, обсмажте кілька хвилин з двох сторін у фритюрі.

Котлети з горошком/ Скриншот з відео

  1. Обсмажені кульки викладіть на тарілку з серветкою, для видалення зайвого жиру.
  2. Готову страву викладіть на тарілку. Смачного!

Котлети з горошком – рецепт від Марко Четверті  у відео:

 