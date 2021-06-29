Марко Четверті розповідає, як правильно приготувати котлети, які можна подавати як закуску або окрему страву.

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Котлети готують з картопляного пюре, з додаванням обсмаженого зеленого горошку, петрушки та часнику. Кульки із золотою хрусткою скоринкою та м'яким сиром у середині чудово доповнюють страву.

Як приготувати котлети з горошком

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 1 – 2

1 – 2 Калорійність на 100 грамів: 309 ккал

Інгредієнти:

– 2 – 3 зубчики часнику;

– оливкова олія;

– 1 – 2 картоплі;

– зелений горошок;

– 2 яйця;

– панірувальні сухарі;

– тертий сир (Пармезан);

– моцарела;

– олія для фритюру;

– петрушка;

– сіль.

Інгредієнти для панірування:

– 1 яйце;

– кукурудзяне борошно;

– панірувальні сухарі.

Часник почистіть. Свіжий зелений горошок почистіть, помийте. На пательні з оливковою олією обсмажте часник з горошком, додайте сіль.

Процес обсмаження зеленого горошку/ Скриншот з відео

Картоплю помийте, почистіть. відваріть. Петрушку помийте, подрібніть ножем. У мисці розітріть виделкою картоплю до стану пюре, додайте яйця, панірувальні сухарі, тертий сир, перемішайте, додайте петрушку, обсмажений горошок, знову перемішайте.

Тісто / Скриншот з відео

М'який сир наріжте скибочками. Окремо у мисці збийте яйце, викладіть у миску кукурудзяне борошно, панірувальні сухарі. Руки змастіть олією, з картопляного тіста сформуйте невеликий млинець, викладіть скибочку моцарели, сформуйте кульку, обваляйте у борошні, яйці, панірувальних сухарях, обсмажте кілька хвилин з двох сторін у фритюрі.

Котлети з горошком/ Скриншот з відео

Обсмажені кульки викладіть на тарілку з серветкою, для видалення зайвого жиру. Готову страву викладіть на тарілку. Смачного!

Котлети з горошком – рецепт від Марко Четверті у відео: