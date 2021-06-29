Вкусные летние котлеты с горошком: рецепт от Марко Черветти
Источник:YouTube Марко Черветти
В сезон зеленого горошка можно экспериментировать со вкусами. Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился с поклонниками рецептом оригинального блюда. Как правильно приготовить – читайте в материале.
Марко Черветти рассказывает, как правильно приготовить котлеты, которые можно подавать как закуску или отдельное блюдо.
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Котлеты готовят из картофельного пюре, с добавлением обжаренного зеленого горошка, петрушки и чеснока. Шарики с золотой хрустящей корочкой и мягким сыром в середине прекрасно дополняют блюдо.
Как приготовить котлеты с горошком
- Время: 35 минут
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 309 ккал
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– оливковое масло:
– 1 – 2 картофелины;
– зеленый горошек;
– 2 яйца;
– панировочные сухари;
– тертый сыр (Пармезан);
– моцарелла;
– масло для фритюра;
– петрушка;
– соль. Ингредиенты для панировки:
– 1 яйцо;
– кукурузная мука;
– панировочные сухари.
- Чеснок очистите.
- Свежий зеленый горошек очистите, помойте.
- На сковороде с оливковым маслом обжарьте чеснок с горошком, добавьте соль.
Процесс обжарки зеленого горошка / Скриншот с видео
- Картофель помойте, очистите и отварите.
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
- В миске разотрите вилкой картошку до состояния пюре, добавьте яйца, панировочные сухари, тертый сыр, перемешайте, добавьте петрушку, обжаренный горошек, снова перемешайте.
Тесто/ Скриншот с видео
- Мягкий сыр нарежьте ломтиками.
- Отдельно в миске взбейте яйцо, выложите в миску кукурузную муку, панировочные сухари.
- Руки смажьте маслом, из картофельного теста сформируйте небольшой блин, выложите моцареллу, сформируйте шарик, обваляйте в муке, яйце, панировочных сухарях, обжарьте несколько минут с двух сторон во фритюре.
Котлеты с горошком/ Скриншот с видео
- Обжаренные шарики выложите на тарелку с салфеткой – для удаления лишнего жира.
- Готовое блюдо выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Котлеты с горошком – рецепт от Марко Четвертые в видео: