Пользуемся сезоном апельсинов: готовим вкусный ликер для холодных вечеров

Алкогольные напитки собственного приготовления всегда смакуют лучше. Особой популярностью пользуются ликеры, которые можно добавлять во множество блюд и напитков, или наслаждаться ими в сочетании с любимыми десертами.

Апельсиновые ликеры очень универсальны, особенно часто их используют в приготовлении разнообразных коктейлей. Сделать этот напиток дома может каждый, рецепт требует всего несколько ингредиентов и не будет занимать много вашего времени.

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Глубину вкуса определит период, в течение которого апельсиновая корочка будет настаиваться в водке. Чем длиннее будет этот период – тем сильнее будет вкус напитка.

Рецепт апельсинового ликера

Время: 15 минут + время для настаивания

Порций: 750 миллилитров

Апельсиновый ликер – это легко / Фото Serious Eats

Ингредиенты:

30 грамм (или 1/2 стакана) свежей апельсиновой цедры от 2 средних апельсинов;

1/2 стакана водки;

2 столовые ложки сушеной цедры апельсина;

3/4 стакана воды;

1 стакан сахара.

Приготовление: