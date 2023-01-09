Апельсиновые ликеры очень универсальны, особенно часто их используют в приготовлении разнообразных коктейлей. Сделать этот напиток дома может каждый, рецепт требует всего несколько ингредиентов и не будет занимать много вашего времени.
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Глубину вкуса определит период, в течение которого апельсиновая корочка будет настаиваться в водке. Чем длиннее будет этот период – тем сильнее будет вкус напитка.
Рецепт апельсинового ликера
Время: 15 минут + время для настаивания
Порций: 750 миллилитров
Апельсиновый ликер – это легко / Фото Serious Eats
Ингредиенты:
- 30 грамм (или 1/2 стакана) свежей апельсиновой цедры от 2 средних апельсинов;
- 1/2 стакана водки;
- 2 столовые ложки сушеной цедры апельсина;
- 3/4 стакана воды;
- 1 стакан сахара.
Приготовление:
- В банку кладем свежую цедру апельсинов, сушеную цедру и водку. Закрываем, хорошо встряхиваем и ставим в темное прохладное место на 2 недели (можно и на более длительный период). Хорошо встряхиваем банку каждый день.
- Когда период настаивания истечет, нужно приготовить сироп. Доводим воду до кипения, добавляем сахар и варим на среднем огне, пока сахар не растворится, а сироп не будет прозрачным. Варим 5 минут, снимаем с огня и даем сиропу остыть.
- Процеживаем настойку с водкой с помощью марли.
- Промываем банку и смешиваем в ней настойку и сироп, хорошо встряхиваем. Если ликер получился слишком крепким – нужно добавить еще сиропа.
- Переливаем ликер в бутылку.