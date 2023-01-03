Апельсиновые кольца прекрасно подходят не только для декорирования елочных украшений. Они отлично дополнят напитки, десерты и даже салат и привычные основные блюда. Особых сложностей с их приготовлением не возникнет ни у кого, ведь весь процесс занимает буквально несколько минут, каждая из которых стоит полученного результата.

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Как приготовить апельсины для декора

Сначала следует выбрать правильные фрукты. Их кожура должна быть жесткой и толстой, иначе их вид будет не слишком эффектным.

Сушеные апельсины – всегда удачное решение для декора пространства и блюд / Фото Pexels

Затем апельсины нужно порезать на кольца толщиной в несколько миллиметров. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить мякоть фрукта. Когда дело сделано, нужно аккуратно протереть кольца бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишнего сока.

Процесс сушки апельсинов зависит от того, сколько времени у вас для этого есть. Довольно распространенным решением является разложить кусочки апельсинов на радиаторе, но тогда сушить одежду придется где-нибудь в другом месте, а позволить себе такой подход могут далеко не все.

Лучшим решением будет духовка: застилаем противень пергаментом, выкладываем кружочки апельсинов и ставим под температуру в 80 градусов примерно на 2 часа. В процессе нужно регулярно переворачивать кусочки.

Сэкономить время позволит микроволновка, но часто случаются случаи, когда апельсины горят и теряют свой вид, поэтому этот способ рекомендуют крайне редко.