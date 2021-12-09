Готовим аппетитные куриные крылышки с соусом кимчи

Приготовьте на ужин аппетитные куриные крылышки в соево-медовом соусе с азиатским соусом кимчи. Это блюдо пленит сердца ваших родных.

Если вам надоело готовить отварные макароны на ужин, предлагаем вам настоящее азиатское блюдо – куриные крылышки с соусом кимчи. Оно очень легкое в приготовлении, вам останется время на себя (посмотрите любимый сериал или почитайте книгу).

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Вкусным и уместным гарниром к блюду будет отварной рис.

Рецепт кимчи с куриными крылышками

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2



Куриные крылышки / Фото iStock

– 500 граммов куриных крылышек в соево-медовом маринаде;– 400 граммов кимчи;– отварной рис;– пучок зеленого лука;– кунжут;– масло для жарки.

Приготовление:

Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней куриные крылышки до готовности (в течение 15 – 20 минут).

Параллельно отварите в подсоленной воде рис (в течение 20 – 25 минут).

Готовые крылышки переложите на блюдо и посыпьте мелко нарезанным зеленым луком и кунжутом.

Подавайте блюдо к столу с рисом и кимчи. Приятного аппетита!

Если вы не хотите покупать магазинный кимчи, мы подготовили для вас рецепт домашнего. Примите во внимание, что кимчи нужно готовить заранее, ведь процесс ферментации длится 2 – 3 дня.

Рецепт азиатского кимчи

Время: 2-3 дня

2-3 дня Порции: 4



Кимчи / Фото iStock

– 1 кочан пекинской капусты;– 40 граммов соли;– 125 миллилитров воды;– ½ Столовой ложки рисовой муки;– ½ Столовой ложки сахара;– 100 граммов дайкона;– 50 граммов моркови;– 10 граммов зеленого лука;– 6 зубчиков чеснока;– 5 граммов имбиря;– 50 граммов репчатого лука;– 2 столовые ложки рыбного соуса;– 1 столовая ложка соленых креветок;– 50 граммов молотого красного корейского перца.

Приготовление:

Надрежьте кочан пекинской капусты со стороны плодоножки и разорвите руками пополам. У каждой половинки срежьте несколько сантиметров основы. (Важно: листья капусты должны остаться на плодоножке, чтобы держаться вместе).

Посолите капусту между листьев.

Переложите капусту в миску и залейте водой, чтобы она полностью покрывала половинки кочана.

Оставьте капусту в воде на 2 часа. Не забывайте переворачивать ее каждые 30 минут.

В отдельном сосуде разведите в воде рисовую муку. Перелейте смесь в сотейник и варите на маленьком огне 10 минут.

Добавьте сахар, перемешайте и снимите с плиты.

К охлажденному рисовому киселю добавьте:

рыбный соус,

измельченный чеснок,

лук,

имбирь,

креветки и красный перец.

Перемешайте все ингредиенты соуса ложкой до однородной консистенции.

Нарежьте соломкой морковь и дайкон, а зеленый лук – кольцами. Отправьте все в соус и перемешайте.

Промойте капусту в воде и разрежьте половинки на четвертинки. Срежьте у основания 1-2 сантиметра.

Смажьте каждый листок капусты соусом и сложите вдвое. Выложите их плотно друг к другу в сосуде с крышкой.

Оставьте кимчи ферментироваться при комнатной температуре на 2 дня.

Готовое кимчи храните в холодильнике в герметичном контейнере. Приятного аппетита!

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