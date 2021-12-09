Готовим аппетитные куриные крылышки с соусом кимчи
Источник:24 канал
Приготовьте на ужин аппетитные куриные крылышки в соево-медовом соусе с азиатским соусом кимчи. Это блюдо пленит сердца ваших родных.
Если вам надоело готовить отварные макароны на ужин, предлагаем вам настоящее азиатское блюдо – куриные крылышки с соусом кимчи. Оно очень легкое в приготовлении, вам останется время на себя (посмотрите любимый сериал или почитайте книгу).
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Вкусным и уместным гарниром к блюду будет отварной рис.
Рецепт кимчи с куриными крылышками
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Куриные крылышки / Фото iStock
– 500 граммов куриных крылышек в соево-медовом маринаде;
– 400 граммов кимчи;
– отварной рис;
– пучок зеленого лука;
– кунжут;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней куриные крылышки до готовности (в течение 15 – 20 минут).
- Параллельно отварите в подсоленной воде рис (в течение 20 – 25 минут).
- Готовые крылышки переложите на блюдо и посыпьте мелко нарезанным зеленым луком и кунжутом.
- Подавайте блюдо к столу с рисом и кимчи. Приятного аппетита!
Если вы не хотите покупать магазинный кимчи, мы подготовили для вас рецепт домашнего. Примите во внимание, что кимчи нужно готовить заранее, ведь процесс ферментации длится 2 – 3 дня.
Рецепт азиатского кимчи
- Время: 2-3 дня
- Порции: 4
Кимчи / Фото iStock
– 1 кочан пекинской капусты;
– 40 граммов соли;
– 125 миллилитров воды;
– ½ Столовой ложки рисовой муки;
– ½ Столовой ложки сахара;
– 100 граммов дайкона;
– 50 граммов моркови;
– 10 граммов зеленого лука;
– 6 зубчиков чеснока;
– 5 граммов имбиря;
– 50 граммов репчатого лука;
– 2 столовые ложки рыбного соуса;
– 1 столовая ложка соленых креветок;
– 50 граммов молотого красного корейского перца.
Приготовление:
- Надрежьте кочан пекинской капусты со стороны плодоножки и разорвите руками пополам. У каждой половинки срежьте несколько сантиметров основы. (Важно: листья капусты должны остаться на плодоножке, чтобы держаться вместе).
- Посолите капусту между листьев.
- Переложите капусту в миску и залейте водой, чтобы она полностью покрывала половинки кочана.
- Оставьте капусту в воде на 2 часа. Не забывайте переворачивать ее каждые 30 минут.
- В отдельном сосуде разведите в воде рисовую муку. Перелейте смесь в сотейник и варите на маленьком огне 10 минут.
- Добавьте сахар, перемешайте и снимите с плиты.
- К охлажденному рисовому киселю добавьте:
- рыбный соус,
- измельченный чеснок,
- лук,
- имбирь,
- креветки и красный перец.
- Перемешайте все ингредиенты соуса ложкой до однородной консистенции.
- Нарежьте соломкой морковь и дайкон, а зеленый лук – кольцами. Отправьте все в соус и перемешайте.
- Промойте капусту в воде и разрежьте половинки на четвертинки. Срежьте у основания 1-2 сантиметра.
- Смажьте каждый листок капусты соусом и сложите вдвое. Выложите их плотно друг к другу в сосуде с крышкой.
- Оставьте кимчи ферментироваться при комнатной температуре на 2 дня.
- Готовое кимчи храните в холодильнике в герметичном контейнере. Приятного аппетита!
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