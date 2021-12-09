Если вам надоело готовить отварные макароны на ужин, предлагаем вам настоящее азиатское блюдо – куриные крылышки с соусом кимчи. Оно очень легкое в приготовлении, вам останется время на себя (посмотрите любимый сериал или почитайте книгу).

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Вкусным и уместным гарниром к блюду будет отварной рис.

Рецепт кимчи с куриными крылышками

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2


Куриные крылышки / Фото iStock

Приготовление:

  1. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней куриные крылышки до готовности (в течение 15 – 20 минут).
  2. Параллельно отварите в подсоленной воде рис (в течение 20 – 25 минут).
  3. Готовые крылышки переложите на блюдо и посыпьте мелко нарезанным зеленым луком и кунжутом.
  4. Подавайте блюдо к столу с рисом и кимчи. Приятного аппетита!

Если вы не хотите покупать магазинный кимчи, мы подготовили для вас рецепт домашнего. Примите во внимание, что кимчи нужно готовить заранее, ведь процесс ферментации длится 2 – 3 дня.

Рецепт азиатского кимчи

  • Время: 2-3 дня
  • Порции: 4


Кимчи / Фото iStock

Приготовление:

  1. Надрежьте кочан пекинской капусты со стороны плодоножки и разорвите руками пополам. У каждой половинки срежьте несколько сантиметров основы. (Важно: листья капусты должны остаться на плодоножке, чтобы держаться вместе).
  2. Посолите капусту между листьев.
  3. Переложите капусту в миску и залейте водой, чтобы она полностью покрывала половинки кочана.
  4. Оставьте капусту в воде на 2 часа. Не забывайте переворачивать ее каждые 30 минут.
  5. В отдельном сосуде разведите в воде рисовую муку. Перелейте смесь в сотейник и варите на маленьком огне 10 минут.
  6. Добавьте сахар, перемешайте и снимите с плиты.
  7. К охлажденному рисовому киселю добавьте:
  • рыбный соус,
  • измельченный чеснок,
  • лук,
  • имбирь,
  • креветки и красный перец.
  1. Перемешайте все ингредиенты соуса ложкой до однородной консистенции.
  2. Нарежьте соломкой морковь и дайкон, а зеленый лук – кольцами. Отправьте все в соус и перемешайте.
  3. Промойте капусту в воде и разрежьте половинки на четвертинки. Срежьте у основания 1-2 сантиметра.
  4. Смажьте каждый листок капусты соусом и сложите вдвое. Выложите их плотно друг к другу в сосуде с крышкой.
  5. Оставьте кимчи ферментироваться при комнатной температуре на 2 дня.
  6. Готовое кимчи храните в холодильнике в герметичном контейнере. Приятного аппетита!

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