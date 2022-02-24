Обойдемся без плиты: три быстрые намазки на хлеб – из хумуса, фасоли и творога

24 февраля 2022 , 15:25
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Пора перекусить, а под рукой нет ни плиты, ни микроволновки? Не беда! За несколько минут мы приготовим три вкуснейшие намазки из продуктов, которым не нужна термическая обработка.

Вы убедитесь: домашние намазки нисколько не уступают по вкусу консервированному гуляшу, крем-сыру или паштету из магазина. А времени на их приготовление нужно не намного больше, чем на то, чтобы открыть консервную банку.

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Быстрый хумус из нута

  • Время: 5 минут
  • Порции: 6
Ингредиенты:
– 1 банка консервированного нута;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  1. Откройте банку с консервированным нутом. Жидкость не сливайте.
  2. Выложите нут в миску и разомните вилкой в пюре. Влейте немного жидкости из банки.
  3. Приправьте солью, молотым черным перцем и перемешайте.
  4. Такую намазку можно есть с хлебом, гренками, сухариками или хлебцами (рисовые, гречишные).

Приятного аппетита!


Фото Choosing chia

Фасолевая намазка

  • Время: 5 минут
  • Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 1 банка консервированной фасоли (белая или красная);
– соль;
– черный молотый перец;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 1 репчатая луковица.

Приготовление:

  1. Нарежьте лук произвольными кубиками.
  2. Откройте фасоль и слейте воду.
  3. Переложите все ингредиенты в глубокую посуду и разомните вилкой. Сдобрите специями, майонезом и перемешайте.
  4. Такую намазку можно есть с хлебом, гренками, сухариками или хлебцами (рисовые, гречишные).

Приятного аппетита!

Намазка из творога

  • Время: 5 минут
  • Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 400 – 500 граммов творога;
– 3 – 4 столовые ложки сметаны;
– 2 зубчика чеснока;
– соль;
– молотая паприка.

Приготовление:

  1. В глубокой емкости разомните вилкой кисломолочный творог со сметаной.
  2. Добавьте пропущенный сквозь пресс или мелко нарезанный чеснок, а также специи (количество сладкой паприки – по вашему вкусу).
  3. Все перемешайте. Намазка готова!
  4. Ее можно подавать с хлебом, гренками, сухариками или хлебцами (рисовыми, гречишными).

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак