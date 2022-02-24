Ви персвідчитесь: домашні намазки ані трохи не поступаються смаком консервованому гуляшу, крем-сиру чи паштету з магазину. А часу на їх приготування треба не набагато більше, аніж на те, щоб відкрити консервну банку.

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Швидкий хумус із нуту

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 6

Приготування:

  1. Відкрийте банку з консервованим нутом. Рідину не зливайте.
  2. Викладіть нут до миски й розімніть виделкою на пюре. Влийте трішки рідини з банки.
  3. Присмачте сіллю, меленим чорним перцем і перемішайте.
  4. Таку намазку можна їсти з хлібом, грінками, сухариками або хлібцями (рисові, гречані).

Смачного!


Фото Choosing chia

Квасолева намазка

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  1. Наріжте цибулю довільними кубиками.
  2. Відкрийте банку квасолі й злийте рідину.
  3. Перекладіть усі інгредієнти до глибокої миски й розімніть виделкою.
  4. Додайте спеції, майонез і перемішайте.
  5. Таку намазку можна їсти з хлібом, грінками, сухариками або хлібцями (рисовими, гречаними).

Смачного!

Намазка з кисломолочного сиру

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 6 – 8

Приготування:

  1. У глибокій посудині розімніть виделкою кисломолочний сир зі сметаною.
  2. Додайте пропущений крізь прес або дрібно нарізаний часник, а також спеції (кількість солодкої паприки – на ваш смак).
  3. Усе перемішайте. Намазка готова!
  4. Її можна подавати з хлібом, грінками, сухариками або хлібцями (рисовими, гречаними).

Смачного!