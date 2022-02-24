Ви персвідчитесь: домашні намазки ані трохи не поступаються смаком консервованому гуляшу, крем-сиру чи паштету з магазину. А часу на їх приготування треба не набагато більше, аніж на те, щоб відкрити консервну банку.

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Швидкий хумус із нуту

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 1 банка консервованого нуту;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Відкрийте банку з консервованим нутом. Рідину не зливайте. Викладіть нут до миски й розімніть виделкою на пюре. Влийте трішки рідини з банки. Присмачте сіллю, меленим чорним перцем і перемішайте. Таку намазку можна їсти з хлібом, грінками, сухариками або хлібцями (рисові, гречані).

Смачного!



Фото Choosing chia

Квасолева намазка

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1 банка консервованої квасолі (білої або червоної);

– сіль;

– мелений чорний перець;

– 1 столова ложка майонезу;

– 1 ріпчаста цибулина.

Приготування:

Наріжте цибулю довільними кубиками. Відкрийте банку квасолі й злийте рідину. Перекладіть усі інгредієнти до глибокої миски й розімніть виделкою. Додайте спеції, майонез і перемішайте. Таку намазку можна їсти з хлібом, грінками, сухариками або хлібцями (рисовими, гречаними).

Смачного!

Намазка з кисломолочного сиру

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 400 – 500 грамів кисломолочного сиру;

– 3 – 4 столові ложки сметани;

– 2 зубчики часнику;

– сіль;

– мелена паприка.

Приготування:

У глибокій посудині розімніть виделкою кисломолочний сир зі сметаною. Додайте пропущений крізь прес або дрібно нарізаний часник, а також спеції (кількість солодкої паприки – на ваш смак). Усе перемішайте. Намазка готова! Її можна подавати з хлібом, грінками, сухариками або хлібцями (рисовими, гречаними).

Смачного!

Навіть при швидкому перекусі на столі обов'язково мають бути також свіжі овочі. Порція природних вітамінів нам не завадить!