Ви персвідчитесь: домашні намазки ані трохи не поступаються смаком консервованому гуляшу, крем-сиру чи паштету з магазину. А часу на їх приготування треба не набагато більше, аніж на те, щоб відкрити консервну банку.
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Швидкий хумус із нуту
- Час: 5 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Відкрийте банку з консервованим нутом. Рідину не зливайте.
- Викладіть нут до миски й розімніть виделкою на пюре. Влийте трішки рідини з банки.
- Присмачте сіллю, меленим чорним перцем і перемішайте.
- Таку намазку можна їсти з хлібом, грінками, сухариками або хлібцями (рисові, гречані).
Смачного!
Фото Choosing chia
Квасолева намазка
- Час: 5 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Наріжте цибулю довільними кубиками.
- Відкрийте банку квасолі й злийте рідину.
- Перекладіть усі інгредієнти до глибокої миски й розімніть виделкою.
- Додайте спеції, майонез і перемішайте.
- Таку намазку можна їсти з хлібом, грінками, сухариками або хлібцями (рисовими, гречаними).
Смачного!
Намазка з кисломолочного сиру
- Час: 5 хвилин
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- У глибокій посудині розімніть виделкою кисломолочний сир зі сметаною.
- Додайте пропущений крізь прес або дрібно нарізаний часник, а також спеції (кількість солодкої паприки – на ваш смак).
- Усе перемішайте. Намазка готова!
- Її можна подавати з хлібом, грінками, сухариками або хлібцями (рисовими, гречаними).
Смачного!