Вы убедитесь: домашние намазки нисколько не уступают по вкусу консервированному гуляшу, крем-сыру или паштету из магазина. А времени на их приготовление нужно не намного больше, чем на то, чтобы открыть консервную банку.

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Быстрый хумус из нута

  • Время: 5 минут
  • Порции: 6

Приготовление:

  1. Откройте банку с консервированным нутом. Жидкость не сливайте.
  2. Выложите нут в миску и разомните вилкой в пюре. Влейте немного жидкости из банки.
  3. Приправьте солью, молотым черным перцем и перемешайте.
  4. Такую намазку можно есть с хлебом, гренками, сухариками или хлебцами (рисовые, гречишные).

Приятного аппетита!


Фото Choosing chia

Фасолевая намазка

  • Время: 5 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  1. Нарежьте лук произвольными кубиками.
  2. Откройте фасоль и слейте воду.
  3. Переложите все ингредиенты в глубокую посуду и разомните вилкой. Сдобрите специями, майонезом и перемешайте.
  4. Такую намазку можно есть с хлебом, гренками, сухариками или хлебцами (рисовые, гречишные).

Приятного аппетита!

Намазка из творога

  • Время: 5 минут
  • Порции: 6 – 8

Приготовление:

  1. В глубокой емкости разомните вилкой кисломолочный творог со сметаной.
  2. Добавьте пропущенный сквозь пресс или мелко нарезанный чеснок, а также специи (количество сладкой паприки – по вашему вкусу).
  3. Все перемешайте. Намазка готова!
  4. Ее можно подавать с хлебом, гренками, сухариками или хлебцами (рисовыми, гречишными).

Приятного аппетита!