Вы убедитесь: домашние намазки нисколько не уступают по вкусу консервированному гуляшу, крем-сыру или паштету из магазина. А времени на их приготовление нужно не намного больше, чем на то, чтобы открыть консервную банку.

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Быстрый хумус из нута

Время: 5 минут

5 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 1 банка консервированного нута;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Откройте банку с консервированным нутом. Жидкость не сливайте. Выложите нут в миску и разомните вилкой в пюре. Влейте немного жидкости из банки. Приправьте солью, молотым черным перцем и перемешайте. Такую намазку можно есть с хлебом, гренками, сухариками или хлебцами (рисовые, гречишные).

Приятного аппетита!



Фото Choosing chia

Фасолевая намазка

Время: 5 минут

5 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 1 банка консервированной фасоли (белая или красная);

– соль;

– черный молотый перец;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 1 репчатая луковица.

Приготовление:

Нарежьте лук произвольными кубиками. Откройте фасоль и слейте воду. Переложите все ингредиенты в глубокую посуду и разомните вилкой. Сдобрите специями, майонезом и перемешайте. Такую намазку можно есть с хлебом, гренками, сухариками или хлебцами (рисовые, гречишные).

Приятного аппетита!

Намазка из творога

Время: 5 минут

5 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 400 – 500 граммов творога;

– 3 – 4 столовые ложки сметаны;

– 2 зубчика чеснока;

– соль;

– молотая паприка.

Приготовление:

В глубокой емкости разомните вилкой кисломолочный творог со сметаной. Добавьте пропущенный сквозь пресс или мелко нарезанный чеснок, а также специи (количество сладкой паприки – по вашему вкусу). Все перемешайте. Намазка готова! Ее можно подавать с хлебом, гренками, сухариками или хлебцами (рисовыми, гречишными).

Приятного аппетита!

Даже при быстром перекусе на столе обязательно должны быть свежие овощи. Порция природных витаминов нам не помешает!