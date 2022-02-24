Вы убедитесь: домашние намазки нисколько не уступают по вкусу консервированному гуляшу, крем-сыру или паштету из магазина. А времени на их приготовление нужно не намного больше, чем на то, чтобы открыть консервную банку.
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Быстрый хумус из нута
- Время: 5 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Откройте банку с консервированным нутом. Жидкость не сливайте.
- Выложите нут в миску и разомните вилкой в пюре. Влейте немного жидкости из банки.
- Приправьте солью, молотым черным перцем и перемешайте.
- Такую намазку можно есть с хлебом, гренками, сухариками или хлебцами (рисовые, гречишные).
Приятного аппетита!
Фото Choosing chia
Фасолевая намазка
- Время: 5 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Нарежьте лук произвольными кубиками.
- Откройте фасоль и слейте воду.
- Переложите все ингредиенты в глубокую посуду и разомните вилкой. Сдобрите специями, майонезом и перемешайте.
- Такую намазку можно есть с хлебом, гренками, сухариками или хлебцами (рисовые, гречишные).
Приятного аппетита!
Намазка из творога
- Время: 5 минут
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- В глубокой емкости разомните вилкой кисломолочный творог со сметаной.
- Добавьте пропущенный сквозь пресс или мелко нарезанный чеснок, а также специи (количество сладкой паприки – по вашему вкусу).
- Все перемешайте. Намазка готова!
- Ее можно подавать с хлебом, гренками, сухариками или хлебцами (рисовыми, гречишными).
Приятного аппетита!