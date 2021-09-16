Готовим домашние оладьи на кефире: быстрый рецепт
16 сентября 2021 , 22:28Читати новину українською
Источник:Еда
Если вы хотите окунуться в детство, приготовьте дома оладьи по нашему рецепту. Они очень нежные, пухлые и точно напомнят вам то же блюдо, которое готовила вам мама или бабушка.
Оладьи можно подавать к столу с вареньем, сметаной, сахарной пудрой, медом или сливочным маслом. А если вы мелко нарежьте яблоки и добавите их в тесто – они будут еще вкуснее.
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Рецепт оладий на кефире
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Оладьи с вареньем и сметаной / Фото Пинтерест
- 500 мл кефира;
- 3 ст. л. сахара,
- 1 ч. л. соли;
- 2 стакана муки;
- 1 ч. л. соды;
- масло для жарки;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 2 ст. л. сметаны
- 1 ст. л. варенье.
Приготовление:
- В глубокой миске соедините кефир, сахар, соль и соду.
Приготовление оладий / Фото Еда
- Постепенно добавляйте муку, чтобы получилось тесто по консистенции густой сметаны.
Приготовление оладий / Фото Еда
- Разогрейте сковородку с маслом.
- С помощью столовой ложки выложите тесто на сковородку.
Приготовление оладий / Фото Еда
- Обжаривайте оладьи около 1 – 2 минут с каждой стороны.
Приготовление оладий / Фото Еда
- Готовые оладьи подавайте к столу со сливочным маслом, сметаной и вареньем. Приятного аппетита!