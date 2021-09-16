Готовим домашние оладьи на кефире: быстрый рецепт

Если вы хотите окунуться в детство, приготовьте дома оладьи по нашему рецепту. Они очень нежные, пухлые и точно напомнят вам то же блюдо, которое готовила вам мама или бабушка.

Оладьи можно подавать к столу с вареньем, сметаной, сахарной пудрой, медом или сливочным маслом. А если вы мелко нарежьте яблоки и добавите их в тесто – они будут еще вкуснее.

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Рецепт оладий на кефире

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 4



Оладьи с вареньем и сметаной / Фото Пинтерест

Приготовление:

В глубокой миске соедините кефир, сахар, соль и соду.

- 500 мл кефира;- 3 ст. л. сахара,- 1 ч. л. соли;- 2 стакана муки;- 1 ч. л. соды;- масло для жарки;- 1 ст. л. сливочного масла;- 2 ст. л. сметаны- 1 ст. л. варенье.



Приготовление оладий / Фото Еда

Постепенно добавляйте муку, чтобы получилось тесто по консистенции густой сметаны.



Приготовление оладий / Фото Еда

Разогрейте сковородку с маслом.

С помощью столовой ложки выложите тесто на сковородку.



​Приготовление оладий / Фото Еда

Обжаривайте оладьи около 1 – 2 минут с каждой стороны.



​Приготовление оладий / Фото Еда