Оладки можна подавати до столу з варенням, сметаною, цукровою пудрою, медом або вершковим маслом. А якщо ви дрібно наріжете яблука та додасте їх до тіста – вони будуть ще смачніші.

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Рецепт оладок на кефірі

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4


Оладки з варенням та сметаною / Фото Пінтерест

Приготування:

  1. У глибокій мисці з'єднайте кефір, цукор, сіль та соду.


Приготування оладок / Фото Їжа

  1. Поступово додавайте борошно, щоб вийшло тісто за консистенцією густої сметани.


Приготування оладок / Фото Їжа

  1. Розігрійте сковорідку з олією.
  1. За допомогою столової ложки викладіть тісто на сковорідку.


Приготування оладок / Фото Їжа

  1. Обсмажуйте оладки близько 1 – 2 хвилин з кожної сторони.


Приготування оладок / Фото Їжа

  1. Готові оладки подавайте до столу з вершковим маслом, сметаною та варенням. Смачного!