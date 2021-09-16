Оладки можна подавати до столу з варенням, сметаною, цукровою пудрою, медом або вершковим маслом. А якщо ви дрібно наріжете яблука та додасте їх до тіста – вони будуть ще смачніші.

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Рецепт оладок на кефірі

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4



Оладки з варенням та сметаною / Фото Пінтерест

Інгредієнти:

– 500 мл кефіру;

– 3 ст. л. цукру;

– 1 ч. л. солі;

– 2 склянки борошна;

– 1 ч. л. соди;

– олія для смаження;

– 1 ст. л. вершкового масла;

– 2 ст. л. сметани;

– 1 ст. л. варення.

Приготування:

У глибокій мисці з'єднайте кефір, цукор, сіль та соду.



Приготування оладок / Фото Їжа

Поступово додавайте борошно, щоб вийшло тісто за консистенцією густої сметани.



Приготування оладок / Фото Їжа

Розігрійте сковорідку з олією.

За допомогою столової ложки викладіть тісто на сковорідку.



Приготування оладок / Фото Їжа

Обсмажуйте оладки близько 1 – 2 хвилин з кожної сторони.



Приготування оладок / Фото Їжа