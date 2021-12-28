Готовим домашний майонез: проверенный рецепт за 15 минут
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Хватит покупать магазинный майонез, давайте готовить его дома. У нас есть проверенный рецепт домашнего майонеза без консервантов, который вы можете с легкостью приготовить дома.
Домашний майонез готовится за считанные минуты, а использовать его можно как к салатам, так и как декор для других блюд и закусок. Консистенция эмульсии густая и однородная, а вкус невероятно нежный.
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Рецепт домашнего майонеза
- Время: 15 минут
- Порции: 2
– 2 сырых яичных желтка;
– 300 – 340 миллилитров масла без запаха;
– 1 столовая ложка нежной горчицы;
– соль;
– 1 чайная ложка сахара;
– черный молотый перец;
– 1/3 лимона (сок);
– 50 граммов воды (йогурта или сметаны).
Приготовление:
- В чаше миксера соедините желтки, соль, сахар, горчицу и черный перец. Тщательно взбейте массу.
- Тонкой струйкой вливайте в массу масло и взбивайте.
Приготовление майонеза / Фото со страницы Владимира Ярославского
- Влейте лимонный сок, размешайте и добавьте воду.
Приготовление майонеза / Фото со страницы Владимира Ярославского
- Снова перемешайте и доведите массу по вкусу.
Приготовление майонеза / Фото со страницы Владимира Ярославского
- Густой домашний майонез готов. Приятного аппетита!
Советы от шеф-повара:
- Перед использованием тщательно вымойте яйца содой и сильным раствором. Выбирайте только целые куриные яйца.
- Лучше всего подходит для приготовления майонеза масло из виноградных косточек. Также можно использовать кукурузное, подсолнечное или оливковое масло.
- Консистенция майонеза станет гуще, если отправить его на 2 – 3 часа в холодильник.
- Вместо воды или греческого йогурта можно взять молоко или сметану. Майонез приятно меняет вкус.
- Вкус майонеза можно менять благодаря уксусу.
- Срок хранения домашнего майонеза с молоком – 2 дня. С добавлением воды, йогурта или сметаны – 5 – 7 дней в холодильнике.
- Чтобы сделать майонез оригинальным, добавляйте свежую зелень, чеснок, специи или соевый соус.
Интересно знать! Новогодние традиции и атрибуты:
Текст публикации Владимира Ярославского:
На Рождество даже такой простой соус, как майонез, выглядит очень изысканно. Только посмотрите.
Готовлю его, как первый шаг к новогоднему салату. Вы ведь просили. Скоро выложу новый рецепт салата с языком.
Итак, майонез:
2 желтка
300 – 340 миллилитров очищеного масла без запаха
1 столовая ложка нежной горчицы (25 г)
соль
1 чайная ложка сахара
черный молотый перец
сок 1/3 лимона
50 граммов воды (йогурта или сметаны)
Приготовление:
Поместите в миску желтки, соль, сахар, горчицу и перец, и хорошо взбейте в пену венчиком, как говорится, разотрите. Это нужно для того, чтобы процесс эмульгации шел очень легко.
Далее тоненькой струйкой добавляем масло, можно даже частями (добавили-перемешали).
Смесь густеет на глазах.
Когда добавили почти все масло, масса уже плотная и густая! Количество растительного масла обычно зависит от размера желтков.
Затем добавляем сок лимона, перемешиваем, добавляем воду или молоко.
Перемешиваем и доводим по вкусу, если нужно: это еще соль или сахар.
Внимание! Очень тщательно обрабатывайте яйца перед использованием: берите только целые и замачивайте в растворе соды или уксуса на 20 минут (1 литр воды 25 г соды или 50 г уксуса), затем промойте водой.
- Лучшее масло – виноградных косточек. Можно использовать рафинированное: кукурузное, подсолнечное, оливковое.
- Майонез становится гуще в холодильнике через 2-3 часа.
- Вместо воды или молока можно взять больше йогурта или сметаны – очень вкусно и, конечно, меняет вкус.
- Различные виды уксуса помогут изменить вкусы.
- Срок хранения с молоком – 2 дня, с водой, йогуртом или сметаной 5-7 дней в холодильнике.
- Играйте со вкусом добавляя зелень, чеснок, специи и даже соевый соус – иногда бывают невероятные вкусы.
- Майонез – это эмульсия.