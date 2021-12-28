Готовим домашний майонез: проверенный рецепт за 15 минут

Хватит покупать магазинный майонез, давайте готовить его дома. У нас есть проверенный рецепт домашнего майонеза без консервантов, который вы можете с легкостью приготовить дома.

Домашний майонез готовится за считанные минуты, а использовать его можно как к салатам, так и как декор для других блюд и закусок. Консистенция эмульсии густая и однородная, а вкус невероятно нежный.

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Рецепт домашнего майонеза

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

– 2 сырых яичных желтка;– 300 – 340 миллилитров масла без запаха;– 1 столовая ложка нежной горчицы;– соль;– 1 чайная ложка сахара;– черный молотый перец;– 1/3 лимона (сок);– 50 граммов воды (йогурта или сметаны).

Приготовление:

В чаше миксера соедините желтки, соль, сахар, горчицу и черный перец. Тщательно взбейте массу. Тонкой струйкой вливайте в массу масло и взбивайте.

Приготовление майонеза / Фото со страницы Владимира Ярославского

Влейте лимонный сок, размешайте и добавьте воду.

Приготовление майонеза / Фото со страницы Владимира Ярославского

Снова перемешайте и доведите массу по вкусу.

Приготовление майонеза / Фото со страницы Владимира Ярославского

Густой домашний майонез готов. Приятного аппетита!

Советы от шеф-повара:

Перед использованием тщательно вымойте яйца содой и сильным раствором. Выбирайте только целые куриные яйца.

Лучше всего подходит для приготовления майонеза масло из виноградных косточек. Также можно использовать кукурузное, подсолнечное или оливковое масло.

Консистенция майонеза станет гуще, если отправить его на 2 – 3 часа в холодильник.

Вместо воды или греческого йогурта можно взять молоко или сметану. Майонез приятно меняет вкус.

Вкус майонеза можно менять благодаря уксусу.

Срок хранения домашнего майонеза с молоком – 2 дня. С добавлением воды, йогурта или сметаны – 5 – 7 дней в холодильнике.

Чтобы сделать майонез оригинальным, добавляйте свежую зелень, чеснок, специи или соевый соус.

Интересно знать! Новогодние традиции и атрибуты:

Текст публикации Владимира Ярославского:

На Рождество даже такой простой соус, как майонез, выглядит очень изысканно. Только посмотрите.

Готовлю его, как первый шаг к новогоднему салату. Вы ведь просили. Скоро выложу новый рецепт салата с языком.

Итак, майонез:

2 желтка

300 – 340 миллилитров очищеного масла без запаха

1 столовая ложка нежной горчицы (25 г)

соль

1 чайная ложка сахара

черный молотый перец

сок 1/3 лимона

50 граммов воды (йогурта или сметаны)

Приготовление:

Поместите в миску желтки, соль, сахар, горчицу и перец, и хорошо взбейте в пену венчиком, как говорится, разотрите. Это нужно для того, чтобы процесс эмульгации шел очень легко.

Далее тоненькой струйкой добавляем масло, можно даже частями (добавили-перемешали).

Смесь густеет на глазах.

Когда добавили почти все масло, масса уже плотная и густая! Количество растительного масла обычно зависит от размера желтков.

Затем добавляем сок лимона, перемешиваем, добавляем воду или молоко.

Перемешиваем и доводим по вкусу, если нужно: это еще соль или сахар.

Внимание! Очень тщательно обрабатывайте яйца перед использованием: берите только целые и замачивайте в растворе соды или уксуса на 20 минут (1 литр воды 25 г соды или 50 г уксуса), затем промойте водой.