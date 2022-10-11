Гречку обычно готовят как гарнир, ведь это быстро, полезно и вкусно. Или, когда каши было многовато на обед или ужин, она становится основой для гречаников. Но на самом деле гречка может смаковать и по-итальянски. Шеф-повар Алекс Якутов предлагает это проверить, приготовив гречотто.
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Для рецепта понадобится гречка, а также сушеные белые грибы.
Гречотто: рецепт блюда
Ингредиенты:
Приготовление:
- Замочите сушеные грибы в 200 граммах воды комнатной температуры. Оставьте их в сосуде на несколько часов.
- Нарежьте мелкими кубиками лук и обжарьте его в сотейнике с чесноком. Если у вас нет сотейника, воспользуйтесь более глубокой сковородой или кастрюлей с толстым дном.
- Когда лук станет золотистого цвета, добавьте промытую гречку. Продолжайте обжаривать.
- Влейте в крупу с овощами 50 граммов вина. Продолжайте приготовление гречотто, помешивая содержимое сотейника и испаряя жидкость.
- Добавьте небольшое количество воды, оставшейся после замачивания грибов. Готовьте блюдо, как ризото: помешивая, испаряйте жидкость, после чего повторяйте процедуру, пока не закончится вода из грибов.
- Когда гречка будет на ¾ готова, добавьте мелко изрезанные белые грибы. Испаряйте жидкость.
- В конце приготовления блюда добавьте соль и перец по вкусу, а также сливочное масло.
- Перед подачей натрите сыр и перемешайте.
Приятного аппетита!